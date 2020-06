El volante de la Juventus de Turín Paulo Dybala fue uno de los jugadores que más sufrió con la pandemia provocada por el coronavirus en Italia; incluso se habló que había dado positivo en varias oportunidades.

“Estuve con coronavirus más tiempo de lo esperado, pero ahora me siento mucho mejor. No estoy al cien por cien, pero estoy bastante bien. He evolucionado mucho y voy recuperando sensaciones. Hemos vuelto al entrenamiento y el fútbol está regresando. Pronto haremos lo que más amamos”, apuntó Dybala en un evento de eSports, al ser cuestionado si jugará contra el AC Milan por Copa Italia.

PUEDES VER: La Liga 1 regresaría el viernes 31 de julio y solo se jugará en Lima

Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes en Italia, informó que la Serie A regresará el 20 de junio. | Foto: AFP

“Espero que podamos divertirnos y entretenernos. Creo que será útil porque tendremos muchos juegos consecutivos, y todos tendrán la oportunidad de ver un juego diferente cada día. Será asombroso”, añadió la ‘Joya’.

Programación del regreso de la Serie A: 124 duelos en 44 días

La Serie A oficializó el pasado lunes el nuevo calendario para terminar la temporada 2019-2020. El Torino vs. Parma marcará el regreso del fútbol el 20 de junio y abrirá un ciclo de 124 encuentros en el espacio de 44 días.

Tras recibir el visto bueno del Gobierno para reanudar la temporada, la Serie A organizará casi la totalidad de los partidos por la noche (horario español), según informó la Liga italiana en un comunicado.

20 de junio

- Torino vs. Parma

Hora: 12.30 p. m.

- Hellas Verona vs. Cagliari

Hora: 2.45 p. m.

21 de junio

- Atalanta vs. Sassuolo

Hora: 12.30 p. m.

- Inter de Milán vs. Sampdoria

Hora: 2.45 p. m.

22 de junio

- Lecce vs. Milan

Hora: 12.30 p. m.

- Fiorentina vs. Brescia

Hora: 12.30 p. m.

- Bologna vs. Juventus

Hora: 2.45 p. m.

23 de junio

- Hellas Verona vs. Napoli

Hora: 12.30 p. m.

- Spal vs. Cagliari

Hora: 12.30 p. m.

- Genoa vs. Parma

Hora: 2.45 p. m.

- Torino vs. Udinese

24 de junio

- Inter de Milán vs. Sassuolo

Hora: 12.30 p. m.

- Atalanta vs. Lazio

Hora: 2.45 p. m.

- Roma vs. Sampdoria

Hora: 2.45 p. m.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.