Miguel Cevasco llegó a los 10 años a Universitario de Deportes, club del cual es hincha a muerte. Con la camiseta ‘crema’ jugó casi 10 temporadas (1999-2008), de las cuales en las últimas dos tuvo como director técnico a Ricardo Gareca, actual estratega de la selección peruana. El ‘Candado’ habló con La República y recordó cómo fue esa etapa con el argentino.

El excentrocampista confesó que llegar a las inferiores del elenco ‘crema’ fue un sueño que tuvo siempre desde chico y esto lo llevó a otro nivel cuando fue promovido al primer equipo y debutó en Primera División. A lo largo de su trayectoria en Universitario tuvo varios técnicos. “Gareca fue quien me marcó más y no lo digo por lo que se ha logrado con la selección peruana”, menciona Cevasco. Ambos coincidieron en las temporadas 2007-2008.

Ricardo Gareca estuvo en Universitario en las temporadas 2007-2008. Foto: Líbero

El ahora coach deportivo tuvo una especie de premonición. Recuerda que cuando se enteró que Ricardo Gareca iba a asumir la dirección técnica de la selección peruana sintió “que algo bueno iba a pasar", lo que vino después le daría la razón.

Para Cevasco el logro del ‘Tigre’ de llevar a la ‘bicolor’ a una cita mundialista después de 36 años es producto de “la calidad de persona que es y por cómo trabaja”. Asimismo, aseguró que el argentino es muy detallista, y trata de mantener contento al grupo humano que tiene a su mando, a los que juegan y con los que no".

¿Gareca es un técnico paternal? El exfutbolista respondió “sí”, pero aseguró que esto no implicaba “caer en el exceso de no corregir los errores o aguantar indisciplinas”.

“Ahora se ve en la selección peruana, nada de escándalos, no lo ves hablando mal o generando alguna polémica. En sus respuestas es simple, directo al grano, en las conferencias te das cuenta que es un buen líder”, añade.

Recuerda que Gareca en su etapa como DT de Universitario era algo así como un profesor que citaba a los padres de sus alumnos. El argentino de 62 años de edad mencionaba a los padres o esposas de los jugadores de aquel plantel ‘crema’. ¿El motivo?: “Hablaba con ellos para ver cómo éramos nosotros fuera de la cancha, cómo nos comportábamos en casa o con las familias, o cómo ellos veían que nos alimentábamos”, dice Miguel Cevasco. “Esto no lo había hecho ningún técnico”, resalta.

Varios años después sus caminos se volvieron a juntarse, Gareca ya no llevaba el buzo de Universitario, sino el de la selección peruana, mientras que él había dejado el fútbol profesional para convertirse en un coach deportivo. El reencuentro se dio en la Videna, recinto al que había acudido Cevasco en busca de hacer publicidad a su escuela Soccer Lima.

El Universitario de Ricardo Gareca, según el testimonio de Miguel Cevasco. Foto: Líbero

“Fui a la Videna con mi socio para darle un poquito de publicidad a mi escuela, fuimos con el polo de la academia para tomarnos fotos con los jugadores. Cuando me encuentro con Gareca lo saludo y me queda mirando. Le dije ‘profesor’ y me responde ‘¿Cevasco?’”, cuenta el exjugador.

Rememora que aquel argentino que conoció años atrás mantenía el mismo espíritu humilde. El saludo del extécnico fue como “el de un padre”, subraya, e incluso le jugó una broma por su nuevo estado físico. “Cómo has cambiado, pareces un gladiador”.

“Recontra humilde me dijo ‘guarda mi número, cuando quieras puedo visitar tu escuela'”, le expresó el DT de la selección peruana.