De futbolista a ‘gladiador’: el cambio Miguel Cevasco tras dejar el fútbol profesional

Luego de colgar los chimpunes Miguel Cevasco enfocó su camino en una nueva faceta vinculada al deporte, pero lejos de las canchas de fútbol. El excentrocampista de Universitario habló con La República sobre su labor como coach deportivo y cómo lo desarrolla en esta cuarentena por el nuevo coronavirus. Asimismo, reveló detalles de su paso por la selección peruana, la experiencia en la Liga de Israel y los amigos que le dejó el fútbol.

El último equipo de Cevasco fue el Sport Victoria en el 2015. Vistió las camisetas de Juan Aurich, León de Huánuco, UTC, José Galvez y la de su adorada ‘crema’.

Cevasco cuenta con dos centros de entrenamientos, uno en La Molina y otro en Miraflores donde habían distintas disciplinas como funcional, baile, alto voltaje, entre otros. Él se ha enfocado en asesorar el complemento del deporte con la alimentación, de esta manera las personas van a obtener el objetivo que tienen.

Por el coronavirus tuvo que explotar más los canales online, pues aunque ya venía moviendo su labor a través de Instagram, recientemente abrió un canal en YouTube. “Hemos abierto una plataforma virtual de entrenamiento por el tema de la pandemia, entrenan vía Zoom de lunes a domingo en vivo, donde el cliente se puede conectar por la mañana, tarde o noche”, nos comenta.

Miguel Cevasco fue contra la corriente, aquella que coloca a los exfutbolistas en labores de dirección técnica o algún cargo administrativo en algún club. El exjugador ‘merengue’ no eligió esta vocación, sino se fue dando en el camino. Cuenta con título de director técnico de menores y tiene, junto a un socio, una escuela de fútbol: Soccer Lima.

“No la decidí, se fue dando. Yo tenía la escuela de fútbol, pero seguía entrenando y me empecé a capacitar en este tema. Me junté con unos amigos, unos socios y abrimos el centro de entrenamiento. Igual nunca lo descarto (ser entrenador de fútbol), quizá más adelante. Pero ahora me incliné más por este lado”.

“Lo que me gusta es que he encontrado una pasión, era lo que yo estaba buscando cuando dejé el fútbol, porque soy muy apasionado por el fútbol y cuando dejas esto es muy complicado”, añade.

En el camino de esta nueva faceta ha tenido entre sus asesorados a exjugadores y deportistas que aún siguen en actividad como Jesús Rabanal, Rainer Torres, entre otros.

Miguel Cevasco en su club Soccer Lima.

Esta pasión por los ‘fierros’ no la descubrió al retirarse del fútbol profesional, sino ya la levaba consigo en su etapa como jugador, aunque no la pudo desarrollar. Ahora con las capacitaciones sobre nutrición hace un mea culpa y confiesa que llevó una alimentación errada. “Me gustaba entrenar, hacer pesas, suplementarme, pero no podía meterme de lleno, sino hacía trabajos para futbolista porque no puedes crecer mucho por el tema de que te vuelves pesado. Si yo hubiera tenido la información que tengo ahora cuando jugaba me hubiera ido mejor. Ahora veo que los chicos se están cuidando, tienen nutricionistas, los clubes le toman interés, o cuando recibía información de un nutricionista y lo que debíamos comer no le dábamos importancia. Ahora yo me pongo a pensar ‘yo comía muy mal’ cuando jugaba fútbol”.

Así como Cevasco, otros jugadores se dedicaron a otras actividades alejadas del fútbol tras colgar los botines. Algunos incluso se instalaron en conocidos realitys de la televisión peruana, el excentrocampista reveló: “No he tenido ningún acercamiento con ninguno de los programas reality, pero tampoco voy a decir que es algo malo, que no lo haría porque uno nunca sabe, no pasa por mi cabeza eso. Además, no creo (que me llamen) por el tema de la edad, porque ahí hay muchos chicos jóvenes”.

Miguel Cevasco y su etapa como futbolista

Jugó cerca de 10 temporadas con la camiseta de Universitario de Deportes, club del cual es hincha. En sus últimos años en la escuadra de Ate tuvo como director técnico a Ricardo Gareca. Sobre el argentino guarda una anécdota al reencontrarse varios años después en la Videna. Miguel confesó que el ‘Tigre’ no lo reconoció a primera vista, luego de algunos segundos se dio cuenta que era aquel centrocampista que tuvo a su mando en Ate. El DT de la ‘bicolor’ lo terminó llamando ‘gladiador’ por nuevo estado físico.

En otro momento de la entrevista habló de los amigos que le dejó su paso por el deporte rey y con los cuales mantiene una comunicación hasta el día de hoy. “Con José Carvallo que hemos sido amigos de chicos, Rabanal, Raúl Fernández con el ‘Cuto’ Guadalupe, con varios, algunos nombres se me van de la cabeza".

Miguel Cevasco entrenando con la selección peruana.

Así como el fútbol amplió su círculo de amistad, también lo llevó a conocer nuevos horizontes. En el 2009 fue fichado por Hapoel Kiriat Shmona del fútbol de Israel. Tuvo un recibimiento sinigual en el balompié de ese país. “A la semana que yo llego cae una bomba en la zona de desierto de la ciudad donde estaba. Justo había ese problema con Gaza, yo vivía en la frontera con Líbano, en el norte. Yo me asusté muchísimo, pensé que se iba a suspender todo el campeonato, sin embargo, el entrenamiento de la mañana se pasó para la tarde, ellos ya estaban acostumbrados a ese tema”.

Esa fue su única experiencia en el extranjero, hoy con los recuerdos vivos en su mente siente que quedó en deuda con la ‘bicolor’. “Me hubiera encantado tener mayor regularidad en la selección peruana. Lo que me costó mucho a mí fue el tema de mis lesiones, me hubiera gustado no tener tantas lesiones para tener más continuidad, por eso es que me retiro. Tengo tres operaciones a la rodilla. Eso me afectó bastante porque realmente no llegar a estar en el nivel que tú quieres”.

Su llamado a la selección se dio bajo el mando de Freddy Ternero en 2005. Viajó con el plantel que disputó la Copa Kirin y debutó ante Japón con 19 años de edad, “fue una experiencia linda”, menciona Cevasco.

“A partir de ahí estuvieron constantemente llamándome a la selección, a los amistosos, no tuve la oportunidad de jugar muchos partidos en las Eliminatorias, pero en varios sí estuve en lista. Cumplí mi sueño de jugar en Universitario y en la selección peruana”, menciona.

Uno de los pasajes más duros que le tocó vivir como futbolista fue el 6-0 que le propinó Uruguay a Perú por las Eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010. Cevasco arrancó como titular e hizo un mea culpa: “me fue muy mal, fue algo chocante".

De aquel partido queda una imagen impregnada en la retina del hincha peruano, durante la vapuleada de la escuadra ‘charrúa’ las cámaras de televisión captaron a ‘Chemo’ del Solar, DT por ese entonces de la selección peruana, insultando a sus dirigidos con adjetivos irrepetibles. Sobre esto explicó:

“Vi esas imágenes. Se habló mucho de ese tema, pero yo no veo algo malo es algo normal por la calentura, en el camerino no solo él estaba caliente, todos lo estábamos, era obvio por el partido que hicimos”.

