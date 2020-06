Mientras que Estados Unidos convulsiona en protestas por el caso George Floyd, en nuestro país se celebraba el Día de la Cultura Afroperuana. A simple vista uno podría pensar que el racismo es un problema en vías de superación en nuestro país, pero ese sería un análisis bastante superfluo de un flagelo que continúa dividiendo a los peruanos hasta el día de hoy.

El deporte no es ajeno a esta situación. Destacados atletas afrodescendientes que han sacado cara por el Perú han tenido que subir una escalera al éxito con una dosis extra de obstáculos solo por el color de su piel. Estas son solo algunas de las historias que demuestran que el racismo aún está latente en una de las actividades que debería ser de las más puras.

Ignorancia del tamaño de un estadio

Jhoel Herrera sabe lo que es vivir en carne propia un ataque discriminatorio en masa. Fue en Arequipa cuando jugaba por el Real Garcilaso. Su reacción, levantándose la camiseta para golpearse el pecho, quedó marcada como uno de los momentos icónicos de esta lucha.

“Yo jamás había sufrido un acto de discriminación a tal magnitud, normalmente siempre era en la calle, por ahí uno o dos desadaptados que te gritan, pero nunca en coro. La única reacción que tuve fue demostrar que estoy orgulloso de mi piel porque la agresión era dirigida totalmente al color de piel. Yo estoy orgulloso de mis raíces y mi cultura”.

El estadio fue castigado, sin embargo, para Jhoel, las responsabilidades deben individualizarse. “Yo recibí mucho apoyo de la gente de Arequipa, no fueron todos. El racismo está tipificado en la ley, solo se debe castigar al agresor, yo te aseguro que cuando vean a una persona enmarrocada saliendo del estadio, las cosas van a empezar a cambiar”.

Jhoel Herrera lo tiene muy claro, el problema parte y se soluciona en la educación. “Acá existe la discriminación por raza, sexo, nacionalidad, algo que debemos erradicar de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Eso es falta de educación, nuestros gobernantes han insistido en que la educación sea deplorable para mantener a la gente ignorante y gobernar como quieran. Desde el deporte, lo que deberíamos hacer todos, incluyendo Federación y clubes, es comenzar a trabajarlo desde las divisiones menores, los niños deben entender que no debe existir discriminación de ningún tipo”.

Olas de racismo

Mafer Reyes es una de las tablistas más reconocidas de la escena peruana de surf. Su historia de resiliencia y éxito ha sido ampliamente documentada en la prensa nacional. No obstante, pocos saben que Mafer ha tenido que superar olas mucho más grandes que otros para surgir.

Su caso se extiende hacia otra faceta del deporte, la de los sponsors, una competencia que a ella le ha costado el doble. “Sí hay racismo, que no lo queramos ver es otra cosa. Cuánta gente morena puede decir que ha conseguido patrocinadores con la misma rapidez. Siempre nos cuesta más que a otros, hay que luchar cada día por eso”, admite.

Mafer ha podido salir adelante y una de las principales artífices de sus logros es su madre. “Yo siempre tuve a mi mamá que me enseñó a nunca sentirme mal por el color de mi piel y a sentirme orgullosa de lo que soy”.

Me gritaron ¡Negra!

“Yo de chiquita lloraba. En el colegio había un compañero que siempre me decía ‘negra de esto’, ‘negra de lo otro’. Y yo me preguntaba: ¿Por qué? Era algo que me alteraba y me daba rabia, hasta que un día no aguanté más y le metí sus cachetadas”.

Carla Rueda, destacada voleibolista peruana, revela cómo una sociedad inmersa en la discriminación puede llevar a los peruanos a una división muy difícil de superar. “Hubo un tiempo en que yo no podía ver a un blanco. Sentía que me minimizaban y crecí con el temor de que me traten mal y que me humillen. Con el tiempo y los valores de mi casa, eso cambió”, asegura.

Pese a todo, Carla es consciente de que el cambio está en todos y cada uno de nosotros. “Perú es una mezcla de todo y el color de tu piel no te define. Deberíamos hacer un análisis de todos y ser mejores personas, sobre todo en esta situación (pandemia) que estamos viviendo todos por igual”.

Sobre el caso George Floyd

Jhoel Herrera: “Es un caso escalofriante, asesinar a una persona en la calle sin importar que lo estén filmando, la verdad que revela muchas cosas. Lo que sucedió allá nos hace recordar lo que se vive en diversas partes del mundo”.

Mafer Reyes: “Aparte de sentir indignación, sentí que era un ataque a todos nosotros. Todos somos iguales, no entiendo eso de hacer diferencias por el color de la piel”.

Carla Rueda: “A mí como afrodescendiente me choca porque me puede pasar a mí, a algún familiar o en el futuro a mis hijos. Es triste ver que esto continúe”.

