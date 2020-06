Franco Navarro: “Que Alianza me preste a Jean Deza medio año”

Franco Navarro, director técnico de UTC de Cajamarca, aún recuerda las buenas actuaciones de Jean Deza en el ‘Gavilán del Norte’. El estratega incluso se animó a hacerle un pedido a Alianza Lima, actual club del jugador.

“He perdido demasiado cabello. Mira, si no lo quieren a Jean Deza en Alianza Lima que me lo presten medio año, yo lo tengo acá en el Clausura, me lo mandan no más”, señaló Navarro al programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP.

Antes de llegar a Alianza Lima a inicios del 2020, Jean Deza fue uno de los mejores jugadores de la Liga 1 en la temporada 2019 defendiendo la camiseta de UTC. En aquel periodo, Franco Navarro lo dirigió. Sus buenas actuaciones hicieron que en La Victoria se fijen en él.

Múltiples casos de indisciplina, los cuales incluyen salidas nocturnas propaladas por la televisión de espectáculos, pusieron la continuidad de Deza en Alianza Lima en entredicho. Por el momento, el hábil volante sigue siendo parte de la institución ‘íntima’, aunque esto podría cambiar luego del inicio de los entrenamientos y la llegada del nuevo director técnico ‘blanquiazul’, el chileno Mario Salas.

Por su parte, Franco Navarro es técnico del cuadro cajamarquino desde el año 2016 y en este periodo logró clasificar a su equipo a Copa Sudamericana en dos oportunidades. En la actualidad, UTC se ubica en el puesto 7 de la tabla de posiciones de la Liga 1 con dos partidos ganados, 3 juegos empatados y solo una derrota.

