De Jong sobre Messi: “Si te da un consejo, lo debes escuchar”

Frenkie De Jong es uno de los jugadores con más futuro en el mundo del fútbol. El atleta de Países Bajos está en el FC Barcelona siendo guiado por Lionel Messi, quien lo aconseja constantemente.

Durante una entrevista con Euro Football Podcast de la BBC Raido 5 Live, De Jong admitió que si Messi te está hablando y te da un consejo, tienes que escucharlo porque es el mejor del mundo.

PUEDES VER IPD se solidariza con Hugo Del Castillo tras burlas de Phillip Butters sobre el Poomsae

"Algunas veces te dice que tienes que ser más profundo o situarte por fuera. Son pequeñas cosas, pero marcan la diferencia”, aseguró De Jong, quien se ha desenvuelto esta temporada como volante interior.

“En el Ajax y en la selección de los Países Bajos tenía un rol diferente porque jugamos con un doble seis (con doble pivote)”, comentó sobre el cambio de posición que ha tenido en el FC Barcelona.

De Jong explicó que juega mejor de box to box y no con características netamente defensivas u ofensivas, sino poder tener esa capacidad de estar en ambos frentes con libertad.

Acerca del regreso de LaLiga Santander, De Jong puntualizó en que los entrenamientos han sido intensos, pero que siente que hay algo muy especial por llegar porque están mejor que antes.

En un momento de la entrevista, el exjugador del Ajax compartió cómo fue su fichaje por el FC Barcelona: “Al principio no tenía la sensación de que me quisieran, pero ellos me dijeron que tenía una buena oportunidad para ser titular y fue muy fácil para mí”.

“Alguna veces conduciendo al entrenamiento ves el tiempo que hace y son esos momentos en los que piensas: Es lo que siempre he querido desde que soy un niño, es un sueño”, concluyó De Jong.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.