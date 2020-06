Alianza Lima: casos de Deza y Gómez afectaron reputación de la marca, según Víctor Hugo Marulanda

Pese a que fueron dos de los fichajes con más renombre en Alianza Lima este 2020, Jean Deza y Alexi Gómez han acaparado mayor atención por problemas extradeportivos que por su rendimiento en el gramado. El director deportivo, Víctor Hugo Marulanda, se refirió a dichos acontecimientos y cómo afectan al club.

“Alianza quiere hacer las cosas de buena manera, sus comportamientos nos han dado un poco duro con la reputación de la marca, que tanto queremos cuidar, pero cuando ellos lo quieran decir, estoy seguro que vamos a poder explicar muchas interrogantes”, afirmó para Radio Ovación.

El directivo precisó que para ambos casos se ha encargado a la parte legal del club cumplir con entregarle la información a ambos futbolistas. “Hay tramites disciplinarios que se vienen trabajando", manifestó.

Asimismo, evitó expresarse sobre si adquirir los servicios de los dos jugadores para esta temporada fue un error, ya que desde un inicio los hinchas lo pusieron en tela de juicio por sus antecedentes de indisciplina en otros clubes.

“Cuando pasen las cosas, tendré la capacidad de asumir y nadie más lo hará. Puedo mirar a cualquier persona a los ojos y decir si me equivoqué o no. Por el momento no diré nada, tengo que ser respetuoso con mis jefes”.

Por otro lado, consultado sobre la reanudación de la Liga 1 y cómo se viene alistando Alianza Lima para cuando esto ocurra, el colombiano reveló que aún se encuentran en un proceso de planeamiento, ya que consideró que se requieren de 30 a 40 días para llevar a los deportistas a “un nivel superlativo”.

