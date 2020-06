WWE NXT TakeOver In Your House EN VIVO HOY domingo 7 de junio desde las instalaciones del Full Sail University de Winter Park, en estado de Florida a puertas cerradas por el coronavirus. La transmisión va ONLINE EN DIRECTO GRATIS a partir de las 6.00 p.m. (hora peruana) por señal de WWE Network. Las incidencias con fotos y videos van a través de La República Deportes.

WWE llevará a cabo este evento PPV como antesala a lo que será Backlash 2020 y como se hizo en anteriores ocasiones, habrá una lucha de corte cinematográfico. Este combate será protagonizado por Adam Cole y The Velveteen Dream en un Backlot Brawl Match por el Campeonato de NXT y será parecido al duelo que tuvieron The Undertaker y AJ Styles en WrestleMania 36.

La división femenina también estará recontra picante con una triple amenaza entre Charlotte, Io Shirai y Rhea Ripley. La hija de Ric Flair pondrá en juego el Campeonato femenino de NXT por primera vez ante dos contrincantes al mismo tiempo en un duelo soñado para los amantes de la lucha libre.

Keith Lee y Johnny Gargano se medirán por el Campeonato Norteamericano de NXT. Desde que el ‘alma y corazón’ de la marca amarilla venció a Tommaso Ciampa está más rudo que nunca y así lo hizo notar a ‘Limitless’, quién resultó lastimado en el episodio del miércoles tras ser atacado con una llave.

Este domingo 7 será el debut oficial de Karrion Kross, reciente fichaje de NXT, en un evento estelar y será ante nada menos que Tommaso Ciampa, quien no ha podido recuperarse desde su derrota ante 'Johnny Wrestling’ y también ha perdido la oportunidad de reclamar su revancha contra Adam Cole.

Finn Balor será otra superestrella que se hará presente en el NXT TakeOver In Your House y se enfrentará a Damian Priest. El irlandés ha ido cosechando víctimas desde su vuelta al roster, pero se encontró con la piedra de su zapatazo: El ‘Arquero de la Infamia’, quien dijo que no le teme y que terminará con su racha.

WWE NXT TakeOver In Your House EN VIVO ONLINE: Cartelera

Adam Cole vs. The Velveteen Dream por el Campeonato de NXT en un Backlot Brawl Match

Charlotte Flair vs. Rhea Ripley vs. Io Shirai por el Campeonato de mujeres de NXT

Tommaso Ciampa vs. Karrion Kross c/ Scarlett

Keith Lee vs. Johnny Gargano por el Campeonato Norteamericano de NXT

Finn Bálor vs. Damian Priest

Tegan Nox, Shotzi Blackheart y Mia Yim vs. Candice LeRae, Dakota Kai y Raquel Gonzalez

A qué hora ver WWE NXT TakeOver In Your House EN VIVO ONLINE

WWE NXT TakeOver In Your House en Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 p.m.

WWE NXT TakeOver In Your House en Estados Unidos: 6.00 p.m. (ET) / 3.00 p.m. (PT)

WWE NXT TakeOver In Your House en Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 p.m.

WWE NXT TakeOver In Your House en Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

WWE NXT TakeOver In Your House en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

WWE NXT TakeOver In Your House en España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver WWE NXT TakeOver In Your House EN VIVO ONLINE

WWE Network

WWE NXT TakeOver In Your House: PS4, PS3, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.

WWE NXT TakeOver In Your House EN VIVO ONLINE: ¿Qué es WWE Network?

WWE Network es la plataforma online oficial de WWE que ofrece un servicio de transmisión. En Perú se puede contratar el servicio a través de la página web oficial de WWE pagando una suscripción mensual 9.99 dólares americanos.

WWE NXT TakeOver In Your House EN VIVO: ¿Dónde se realiza el evento de WWE? | Mapa

El lugar donde se realizará WWE NXT TakeOver In Your House es en el Full Sail University de la ciudad de Winter Park, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE NXT TakeOver In Your House EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el evento de lucha WWE?

Si quieres VER la transmisión por Internet del WWE NXT TakeOver In Your House EN VIVO ONLINE, La Republica Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.

