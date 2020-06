Recordado por sus combates en el octágono de la UFC, el brasileño Wandelei Silva pasa sus días tranquilamente en Curitiba, Brasil, lamentablemente un accidente de tránsito interrumpió esa tranquilidad, puesto que le ha causado lesiones de consideración y tuvo que ser hospitalizado.

Por medio de sus redes sociales, el expeleador mostró fotos de las heridas que le dejó el automóvil que lo atropelló mientras montaba bicicleta. La más grave de sus lesiones se localizó en uno de sus pies, el cual tuvo que ser inmovilizado.

Tras recibir el alta médica, Silva hizo un llamado para que se adopten mayores medidas de seguridad vial, en especial para salvaguardar la integridad de los ciclistas.

Este no es el primer accidente que sufre 'The Axe Murderer’ como es apodado por los fanáticos de las artes marciales mixtas, en el año 2016 también fue embestido por un vehículo, pero a diferencia de ese episodio, esta vez el conductor se detuvo a darle ayuda.

Además, contó que dueño del vehículo lo reconoció: “El tipo ayudó. Cuando salió del auto y vio que era yo, dijo: ‘¡Wanderlei Silva! Lo siento, lo siento, lo siento’. Le dije: ‘Hombre, cálmate. Relájate. Estoy bien, no hay problema’. Quería llevarme directo al hospital, pero le dije que me trajera a casa porque mi esposa es doctora. Ella me proporcionó primeros auxilios y luego sí fui al hospital".

Finalmente en una de sus historias comentó que sobrevivió gracias al casco que llevaba puesto: “Mi vida fue salvada por el casco por segunda vez” y agregó que la gente en Curitiba debe tener mayor cuidado al volante.

Wanderlei Silva peleó por última vez el 29 de septiembre de 2018 contra Quinton Jackson, siendo derrotado por TKO. El brasileño dejó récord de 35 victorias, 14 derrotas, 1 empate y 1 pelea sin decisión.

