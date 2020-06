UFC 250 Amanda Nunes vs. Felicia Spencer EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | El evento será transmitido por ESPN 2, FOX Action, DAZN y ESPN Plus.y se llevará a cabo este sábado 6 de junio en el UFC APEX de Las Vegas, Nevada, a partir de las 5:00 p. m. (preliminares) y 7:00 p. m. (cartelera principal). Sigue todas las incidencias en el minuto a minuto de larepublica.pe.

La campeona de peso pluma, la brasileña Amanda Nunes, vuelve al octágono para defender el campeonato femenino de dicha división ante la canadiense Felicia Spencer. Además, en la pelea co-estelar, el contendiente No. 5 de peso gallo Raphael Assuncao enfrenta el ex campeón y No. 9 del ranking Cody Garbrandt.

La considerada mejor peleadora de todos los tiempos y actual campeona de dos divisiones, Amanda Nunes (19-4, peleando desde Coral Springs, Florida, a través de Bahía, Brasil) busca continuar consolidando su legado asegurando su primera defensa exitosa del título de peso pluma. A lo largo de su legendaria carrera, Nunes ha logrado espectaculares finalizaciones en el primer round contra Ronda Rousey, Cris Cyborg, Holly Holm y Miesha Tate. Nunes ahora busca otra actuación espectacular para grabar aún más su nombre en los libros de historia. (Más sobre Amanda Nunes en el perfil adjunto)

Ex campeona de peso pluma del Invicta FC, Spencer (8-1, peleando desde Orlando, Florida, a través de Montreal, Canadá) tiene como objetivo sorprender a todo el mundo deportivo destronando a Nunes. Una talentosa peleadora, la especialista en sumisión nacida en Canadá ha logrado espectaculares finalizaciones contra Megan Anderson, Zarah Fairn y Pam Sorenson. Spencer ahora apunta a capturar su primer campeonato UFC al darle a Nunes su primera derrota en más de cinco años.

Assuncao, un constante contendiente de peso gallo (27-7, peleando desde Alpharetta, Georgia, a través de Recife, Brasil) ha peleado contra los nombres más importantes de las 135 libras en UFC. Un talentoso cinturón negro de Jiu-Jitsu brasileño, ha obtenido impresionantes victorias contra TJ Dillashaw, Marlon Moraes, Aljamain Sterling y Pedro Munhoz. Ahora busca agregar otro ex campeón a su currículum y reafirmarse como un contendiente al título.

El excampeón Garbrandt (11-3, peleando desde Sacramento, California) llamó la atención al ganar sus primeras 11 peleas y al destronar al dominante campeón Dominick Cruz en 2016. En el transcurso de su carrera, ha logrado victorias memorables por KO contra Thomas Almeida, Takeya Mizugaki y Augusto Mendes. Cody busca dar su próximo paso hacia el título con otra finalización espectacular.

UFC 250 Nunes vs. Spencer Cartelera completa

Cartelera estelar

Peso pluma, mujeres: Amanda Nunes (c) vs. Felicia Spencer

Peso gallo: Raphael Assunção vs. Cody Garbrandt

Peso gallo: Aljamain Sterling vs. Cory Sandhagen

Peso wélter: Neil Magny vs. Anthony Rocco Martin

Peso gallo: Eddie Wineland vs. Sean O'Malley

Cartelera Preliminar

Peso pluma: Alex Caceres vs. Chase Hooper

Peso mediano: Ian Heinisch vs. Gerald Meerschaert

Peso pluma: Cody Stamann vs. Brian Kelleher

Peso mediano: Charles Byrd vs. Maki Pitolo

Peso mosca: Jussier Formiga vs. Alex Perez

Peso semipesado: Alonzo Menifield vs. Devin Clark

Peso pactado en 150 libras: Evan Dunham vs. Herbert Burns

UFC 250: Resultados de lo pesajes

Todos los peleadores llegaron al peso acrodado. A continuación, todos los resultados.

Cartelera estelar

Amanda Nunes (145) vs Felicia Spencer (144.5)

Raphael Assuncao (136) vs Cody Garbrandt (136)

Aljamain Sterling (136) vs Cory Sandhagen (135.5)

Neil Magny (171) vs Anthony Rocco Martin (170.5)

Eddie Wineland (136) vs Sean O’Malley (136)

Preliminares

Alex Caceres (146) vs Chase Hooper (145.5)

Ian Heinisch (185.5) vs Gerald Meerschaert (185.5)

Cody Stamann (145.5) vs Brian Kelleher (146)

Charles Byrd (184.5) vs Maki Pitolo (185.5)

Jussier Formiga (126) vs Alex Perez (126)

Alonzo Menifield (205) vs Devin Clark (205.5)

Evan Dunham (149.5) vs Herbert Burns (149.5)

¿Qué canal transmite Nunes vs Spencer por UFC 250?

Perú: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

México: ESPN 2, ESPN Play, ESPN Plus, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Argentina: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Chile: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Colombia: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Estados Unidos: ESPN +, ESPN Plus y UFC Fight Pass.

España: DAZN.

Uruguay: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Brasil: Combate.

Venezuela: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Bolivia: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Paraguay: ESPN 2, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action

Horarios del mundo para ver Nunes vs Spencer en el UFC 250

Perú: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Ecuador: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Colombia: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Estados Unidos: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

México: 5:00 p. m. (Preliminares); 8:00 p. m. (Estelares)

Chile: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Venezuela 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Bolivia: 6:00 p. m. (Preliminares); 9:00 p. m. (Estelares)

Argentina: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Uruguay: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Paraguay: 7:00 p. m. (Preliminares); 10:00 p. m. (Estelares)

Brasil: 8:00 p. m. (Preliminares); 11:00 p. m. (Estelares)

España: 12:00 a. m. (Preliminares); 3:00 a. m. (Estelares)

¿Dónde será la pelea de UFC 250?

UFC 250 tendrá lugar ese sábado 6 de junio en el UFC APEX, en Las Vegas. Este será el segundo de una serie de eventos semanales que se llevarán a cabo en UFC APEX.