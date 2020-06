Toni Kroos: “No sé si daría el consejo de declararse homosexual a un futbolista en actividad”

Toni Kroos lleva su personalidad e inteligencia más allá de los campos de fútbol, ya que en el mes oficial del orgullo LGTB, el jugador de Real Madrid se refirió a la homosexualidad y criticó las reacciones de algunos hinchas ante este tema.

“Mi sentido común me dice que todo el mundo debería vivirlo en plena libertad, no cabe la menor duda de ello. Eso sí, no sé si daría el consejo de declararse homosexual a un futbolista en activo. Sobre el terreno de juego se suelen utilizar ciertas palabras y, teniendo en cuenta las emociones que se llegan a vivir en las gradas, no podría asegurar que no terminaría siendo insultado y menospreciado”, indicó el volante en una entrevista para la revista alemana GQ.

El campeón del mundo con Alemania en el Mundial Brasil 2014 se explayó más en el tema para dejar clara su postura. “Esto no debería suceder, y el futbolista tendría mucho apoyo de su entorno, pero tienes que decidir personalmente si para ti va a suponer una ventaja o una desventaja en el campo. No creo que hoy sea una ventaja”, añadió.

El lado humano de Toni Kroos

En otro momento de la entrevista, Toni Kroos mostró su lado más humano al contar la ayuda que ofrece a los más necesitados en su país en medio de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

“En algunos hospicios infantiles mandaron a los empleados a casa y nosotros pusimos ordenadores portátiles a su disposición para que pudiesen seguir haciendo su trabajo desde casa, algo que también beneficia a los niños. Durante el pico ofrecimos la posibilidad a, prácticamente, todas las familias que apoyamos de elegir juguetes de regalo y se los mandamos", mencionó la estrella del Real Madrid.

Finalmente, el mediocampista de 30 años se pronunció sobre su rol como padre, pues comentó que les suele “dejar pasar algunas cosas”, pero trata de que sus hijos sean “personas simpáticas y educadas” y que durante el confinamiento aprovechó para ayudarlos con sus tareas escolares a distancia.

“Mi hijo mayor y mi hija acuden a un colegio americano aquí en Madrid, mi hijo está en primero y mi hija en la guardería. Los dos recibieron tareas online, de lunes a viernes. Fue algo que también ocupó mi tiempo, ser una mezcla entre papá y maestro. Las tareas son en inglés, con lo cual incluso yo pude aprender alguna que otra cosa. Además, también tenemos un hijo de un año que no es tan independiente y necesita nuestra atención”, finalizó Toni Kroos.

DATO: El domingo 14 de junio el Real Madrid volverá a la acción y enfrentará al Eibar por la jornada 28 de LaLiga.

