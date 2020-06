El uruguayo Diego Forlán dejó huella en los equipos donde militó como jugador. Ahora, que se desempeña como técnico, el ‘charrúa’ podría llegar a la Liga MX para dirigir a uno de los equipos más tradicionales del campeonato mexicano, el Cruz Azul.

PUEDES VER Christian Cueva desata polémica al mostrar su estado físico durante la cuarentena

El exatacante del Inter de Milán confesó en agosto del 2019 que en el año 2012, recibió llamas de América, Santos, Monarcas y ‘La maquina cementera’, cuando salió del equipo italiano para que se sumara a sus filas, algo que no llegó a concretarse pues el delantero puso rumbo a Brasil para vestir la camiseta del Inter de Porto Alegre.

Ahora, el actual técnico de Peñarol se encuentra preparando el regreso a los entrenamientos de sus dirigidos, pero eso no impidió que declarase a los medios y confesara su gusto por el torneo azteca. “Me encantaría tener la oportunidad de ir a dirigir en México; me encanta su futbol, tengo muchos amigos, así que por ahí hablé con Carlos Hermosillo y decirle de Cruz Azul” comentó el campeón de la Copa América en el 2011.

PUEDES VER Fútbol EN VIVO: partidos de hoy viernes 5 de junio de 2020 por cada liga

También habló sobre la amistad que tiene con el otrora atacante del equipo cementero: “Mi gran amigo, Carlos Hermosillo es azul, pero uno es profesional así que no sé. Si digo uno y me voy de un lado no va a gustar, mi amigo Carlos se va a enojar” confesó, mientras explicaba por qué no descarta dirigir algún otro equipo mexicano.

Forlán fue presentado como DT. de los ‘carboneros’ el 20 de diciembre del 2019. Ha dirigido cinco encuentros con un saldo de dos victorias, igual número de derrotas y un empate.

Newsletter Depotes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.