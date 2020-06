Jeffeseron Farfán aprovecha su tiempo en casa mientras se recupera del nuevo coronavirus (COVID-19) para recordar anécdotas en Instagram Live con su íntimo Roberto Guizasola, y en esta ocasión la víctima fue el exarquero de la selección peruana, Diego Penny.

Mientras Jefferson Farfán y Roberto Guizasola recordaban su paso por las divisiones menores de Alianza Lima, el artillero de Lokomotiv empezó a debatir sobre quién de los dos le había marcado más goles a Diego Penny.

El momento más divertido de la conversación llegó cuando Guizasola le comenta que en una ocasión llegó a marcarle hasta tres goles en un solo partido al guardameta de la Universidad San Martín, a lo que Jefferson Farfán no dudó en minimizar su ‘hat-trick’ con la picardía que lo caracteriza.

“¡No! Si ponías ‘blooper’ en el buscador y te salía Diego Penny”, aseguró el atacante de Lokomotiv, antes de estallar ambos de la risa.

Miles de personas que seguían la transmisión a través del Instagram Live celebraron la ocurrencia de Jefferson Farfán y pidieron que sigan narrando más anécdotas de su vida como canteranos.

No es la primera vez que Jeffesron Farfán ‘trollea’ a su amigo Diego Penny, pues en una transmisión anterior llegó incluso a llamarlo cariñosamente “mazamorra”.

Penny a Farfán: “Yo salí más veces campeón que él en las divisiones menores"

Diego Penny salió a defenderse de los hilarantes calificativos que le puso Jefferson Farfán al contar que en las divisiones menores le había anotado varios goles al arquero. El golero de la San Martín no se guardó nada y aceptó que había sido víctima de la ‘Foquita’; sin embargo, le recordó que él campeonó más veces.

“Farfán es el jugador que más goles me hizo en menores, eso no lo puedo negar. Pero lo que no cuenta es que en las inferiores yo gané más títulos", fue su respuesta en aquella ocasión.