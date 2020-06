Los días de cuarentena de Ricardo Gareca junto a su mascota Almendra

Al igual que el resto de ciudadanos en el país, la rutina de Ricardo Gareca cambió rotundamente debido a la propagación del coronavirus en Perú; sin embargo, el entrenador pone de su parte para cumplir a cabalidad con la cuarentena en compañía de su mascota, Almendra.

Durante los últimos días, se habló sobre la estadía del estratega de la selección peruana en nuestro país, pues se quedó en nuestra capital sin su familia durante los más de 80 días que lleva el estado de emergencia.

Pero Ricardo Gareca no pasa el confinamiento social solo, pues se compartieron imágenes en las que pasea por las calles limeñas junto a Almendra, su pequeña mascota, quien se ha encargado de mantenerlo animado.

Ricardo Gareca pasa el confinamiento acompañado de Almendra. | Foto: FPF

“Le tengo un gran cariño y me mantuvo entretenido. Había que cuidarla. Antes no la podía sacar porque no estaba permitido y rompió algunas cosas en el departamento”, enfatizó el ‘Tigre’ Gareca al ‘diario Trome’.

Pero Almendra no ocupa toda la atención del técnico de la selección peruana, ya que aprovecha al máximo todo el tiempo libre que le deja el aislamiento por el coronavirus en Perú para realizar reuniones y seguimientos a sus pupilos.

“Desde que me levanto, todo el día ando en videollamada. Tengo reuniones constantes con los dirigentes de la Federación, con el cuerpo técnico, con los jugadores para ver cómo van, también con mi familia y amistades”, manifestó Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca pasa el confinamiento acompañado de Almendra. | Foto: FPF

Ricardo Gareca ya no viajará a Argentina

Finalmente los planes de Ricardo Gareca cambiaron y ya no dejará el país como lo había anunciado. El técnico de la selección peruana se mantendrá en el territorio nacional para seguir los entrenamientos y partidos de la Liga 1.

“Se queda para ver el inicio de entrenamientos y partidos de Liga 1. Ricardo es así”, informaron fuentes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a Libero.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.