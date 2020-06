Aldair Rodríguez, atacante de Deportivo Binacional, habría despertado el interés del hincha de Alianza Lima tras correrse el rumor de que estaría en los planes de la institución de La Victoria. Sin embargo, el mismo jugador del cuadro puneño se encargó de desmentir esta versión anunciando que no hubo ningún contacto con él ni con su empresario.

“No me han llamado de Alianza, tampoco a mi empresario", indicó Aldair Rodríguez en una entrevista para GolPerú. "Hay opciones en Perú, pero no de Alianza. Ahora me debo a Binacional y pienso en Binacional”, agregó el delantero del ‘Poderoso del Sur’, último campeón de la Liga 1.

Respecto a la reanudación del torneo peruano mostró su sintonía con esta decisión. Volver a las canchas tras 80 días de cuarentena es una buena noticia para el jugador, quien está comprometido con las medidas sanitarias correspondientes. “Ahora hay que tener mas responsabilidad que antes y hacer caso a los protocolos para que el fútbol no pare”, argumentó.

Y la vuelta al balompié no pudo ser mejor para Rodríguez, pues en medio de esta crisis por el coronavirus, el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, manifestó que le podría dar una oportunidad en el conjunto nacional de cara a las Eliminatorias a Qatar 2022. Sobre todo por la posible necesidad de contar con jugadores locales.

“Me sorprendió lo que dijo el profesor. Eso motiva a uno a trabajar más duro. Que haya hablado de mí no significa que tenga una posible convocatoria ganada porque eso se gana en el campo”, confesó Aldair Rodríguez, quien ya calienta motores para la nueva versión del torneo.

El próximo lunes 8 de junio se detallará cómo se dará el reinicio de la Liga 1 en una reunión de la Federación Peruana del Fútbol (FPF) junto a los representantes de los 20 clubes del torneo nacional. Las medidas serán adoptadas en función a la contención del coronavirus en el plano deportivo.

