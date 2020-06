WWE llevará a cabo este domingo 7 de junio el ‘NXT TakeOver: In Your House’ desde el Full Sail University de Winter Park, en Florida a puertas cerradas sin público por el coronavirus. El evento tiene programado seis combates, de los cuales uno de ellos será de estilo cinematográfico, parecido al boneyard match de The Undertaker y AJ Styles.

En el último episodio de NXT realizado el pasado miércoles se confirmaron algunos duelos para el fin de semana. Con respecto a la división femenina, Charlotte Flair defenderá el Campeonato de Mujeres ante Rhea Ripley e Io Shirai en una triple amenaza de ensueño. A pesar de que la ‘Reina’ es la favorita, deberá sacar a relucir sus mejores armas.

PUEDES VER Christian Cueva desata polémica al mostrar su estado físico durante la cuarentena

La lucha entre Adam Cole y Velveteen Dream por el título de NXT fue grabado el jueves anterior en el estacionamiento de la Universidad Full Sail debido a que por primera vez en la marca amarilla el enfrentamiento será un Backlot Brawl. Esta estipulación se hizo solo una vez anteriormente en WWE, en 1996 cuando Roddy Piper venció a Goldust y en esta ocasión será como un homenaje.

Keith Lee se medirá contra Johnny Gargano por el Campeonato Norteamericano de NXT, en un combate que podría robarse el show por el talento de ambas superestrellas. Desde que ‘Johnny Wrestling’ se volvió rudo y regresó de su lesión se ha mentalizado en tener nuevamente en sus manos un cinturón, pero se topó con el popular ‘Limitless’, quien es de los más queridos por los hinchas.

Un luchador que se ha quedado relegado dentro del roster es Tommaso Ciampa, que fue víctima del recién llegado a NTX; Karrion Kross. ‘The Blackheart’ tenía programado reclamar una chance al máximo campeonato de NXT, pero el ex Impact Wrestling se interpuso hasta un punto de que podría perder toda su reputación en caso sume una nueva derrota.

WWE ‘NXT TakeOver: In Your House’: Cartelera del evento

Backlot Brawl por el Campeonato de NXT

- Adam Cole vs. The Velveteen Dream

Campeonato de mujeres de NXT

- Charlotte Flair vs. Rhea Ripley vs. Io Shirai

- Tommaso Ciampa vs. Karrion Kross c/ Scarlett

Campeonato Norteamericano de NXT

- Keith Lee vs. Johnny Gargano

- Finn Bálor vs. Damian Priest

- Tegan Nox, Shotzi Blackheart y Mia Yim vs. Candice LeRae, Dakota Kai y Raquel Gonzalez

WWE 'NXT TakeOver: In Your House’ EN VIVO: Horarios

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 p. m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p. m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p. m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

WWE ‘NXT TakeOver: In Your House’ EN VIVO: Canales

WWE Network: PS4, PS3, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.