Liga 1: Vallejo convoca a clubes del norte para reunión de urgencia

La designación de Lima como sede única para el reinicio de la Liga 1 ha generado una serie de cuestionamientos por parte de los clubes del norte, sobre todo de aquellos que habían presentado propuestas de manera formal.

Uno de ellos es Universidad César Vallejo (UCV), cuyo vicepresidente, Richard Acuña, ha convocado a los representantes de los clubes del norte para una reunión virtual este sábado 6 de junio a las 11a.m.

El club poeta considera que el campeonato debe jugarse de manera descentralizada; es decir, con grupos en el norte, centro y sur y respetando las localías.

Carlos A. Mannucci de Trujillo, por su parte, también lanzó su propuesta formal para que se juegue de manera descentralizada, pero con sedes fijas; por el norte: Trujillo, por el centro: Lima y por el sur: Arequipa.

Ninguna de las dos propuestas ha tenido eco en las coordinaciones entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el Ministerio de Salud (Minsa), pues finalmente se decidió por Lima como sede única.

Algunos, solo escucharán

A la cita del sábado a las 11 a.m. han sido convocados todos los clubes del norte, pero hay algunos que se mantienen al margen de cualquier posición contraria a la decisión tomada. Este es el caso de Atlético Grau, que no tiene problema en viajar a Lima para afrontar la Liga 1; no obstante, ha confirmado su participación en la sesión virtual norteña, a fin de escuchar las inquietudes.

Los clubes -en general- consideran que los gastos de alimentación y hospedaje durante cuatro meses continuos para sus integrantes (jugadores, comando técnico y asistentes) son elevados. A esto se suma, la ventaja de los equipos capitalinos por mantenerse en su ciudad de origen.

Cabe precisar, que la FPF ha citado a los clubes de todo el país a una reunión, este lunes desde las 11 a.m. En efecto, es probable, que de la cita norteña de este sábado salgan algunos acuerdos que podrían ser planteados ante el ente rector del fútbol en el país.