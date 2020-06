Carlos Zambrano volvió a la selección peruana para disputar la Copa América Brasil 2019 y desde entonces respira nuevos aires. Dejó atrás expulsiones demostrando madurez dentro y fuera de las canchas, ya que en la actualidad integra uno de los equipos más importantes de Sudamérica: Boca Juniors.

Tras todo ese periplo de Europa a Sudamérica, el ‘Kaiser’ se animó a opinar sobre la realidad futbolística de los clubes peruanos y destacó a los de provincia por encima de los de Lima.

“Los equipos peruanos pueden pensar en grande, si siguen clasificando en copas pueden recibir más dinero y tener un equipo más competitivo. Si vas a contratar, hay que traer buenos jugadores del extranjero para que puedan sumar y aportar, no para traer paquetes y ahorrarte unos soles en el bolsillo”, dijo el zaguero central en Capital Deportes.

Carlos Zambrano, quien salió campeón este año en la Superliga Argentina con Boca Juniors, también hizo hincapié en los resultados obtenidos por los equipos de provincia en los últimos años.

“Si salimos al extranjero tenemos que pensar en ganar. Los equipos que más sacan la cara por el Perú son los equipos de provincia, cómo juegan en casa, siempre hacen respetar la casa. Pero cuando juegan afuera prácticamente todos los equipos peruanos no logramos muchas cosas. Eso incomoda a todos los que estamos metidos en esto”, agregó el defensa ‘xeneize’.

Carlos Zambrano también confesó que Ricardo Gareca ha sido pieza fundamental para su evolución futbolística en los últimos años, asegurando que siempre tuvo el respaldo del comando técnico de la selección peruana.

“Ricardo nunca me dio la espalda, siempre me ha apoyado. Él mismo me contó sus historias en el fútbol, que fueron peores que las mías y lo entiende. Confía mucho en nosotros y siempre nos pone arriba", apuntó el ‘León’.

