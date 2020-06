Líbero Sur: Reimond Manco le dice de todo al presidente de Binacional por suspensión perfecta [VIDEO]

No se guardó nada. Reimond Manco se suma a la lista de jugadores del Poderoso del Sur que expresa su molestia contra la directiva del club a causa de la suspensión perfecta. El mediocampista explotó contra el presidente de Binacional y sostuvo que “nadie le va a meter el dedo en la boca” pues ya cuenta con 14 años de experiencia en el fútbol. Aseguró que se encontró con personas no tan agradables dentro del plantel juliaqueño. El panorama no pinta tan bien para el equipo que hace solo un año se alzó con el campeonato del Apertura en la Liga 1.

En tanto, Juan Carlos Bazalar volvió a dar positivo a la COVID-19 y usó sus redes sociales para enviar un mensaje concientizador. Invocó a sus seguidores a quedarse en casa y acatar las medidas preventivas ante el virus. El exjugador pasó una cuarentena junto a 11 jugadores del Credicoop de San Román. El plantel arrojó positivo a la prueba rápida de coronavirus cuando estaban por partir rumbo a Lima.

De otro lado, Melgar parece ser unos de los equipos mejor preparados para volver a los entrenamientos e iniciar con la reactivación de la actividad futbolística. El estadio Melgar del barrio de Cuarto Centenario en Arequipa recibe mantenimiento y está quedando listo para recibir al plantel rojinegro cuando retomen la actividad física presencial.