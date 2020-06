Borussia Dortmund vs Hertha Berlín EN VIVO | Ver Borussia Dortmund vs Hertha Berlín por Internet | LIVE STREAM | El partido de la Bundesliga se realizará (TRANSMISIÓN GRATIS ONLINE vía ESPN 2) desde el Signal Iduna Park a las 11:30 horas (Perú). El minuto a minuto de este juego podrás seguir a través de La República Deportes.

El Borussia Dortmund, que jugará el sábado a las contra el Hertha Berlín (9º), debería aprovechar estas dos próximas jornadas (en la fecha 31 jugará contra el Fortuna Düsseldorf) para intentar reducir su desventaja con respecto al líder y poder meter la presión al Bayern en los tres últimos encuentros del campeonato.

PUEDES VER WWE SmackDown EN VIVO ONLINE: HOY se conocerá al nuevo campeón Intercontinental

Aunque en Borussia Dortmund no parecen demasiado convencidos de sus posibilidades: “Está claro que el Bayern será campeón alemán al final”, admitió el director deportivo del club aurinegro Michael Zorc tras la goleada el pasado fin de semana ante el colista Paderborn.

¿En qué canal ver transmisión del Borussia Dortmund vs Hertha Berlín?

Si deseas sintonizar la transmisión del Borussia Dortmund vs Hertha Berlín EN VIVO por la fecha 30 de la Bundesliga, podrás verlo los estos canales de transmisión: ESPN, Movistar+, UniMás, Fox Sports 1.

Borussia Dortmund vs Hertha Berlín EN VIVO: Canales

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Australia: Kayo Sports, beIN Sports 1, beIN Sports Connect

- Austria: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Go

- Bélgica: Eleven Sports 1 Belgium

- Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

- Canadá: Sportsnet World, Sportsnet One, Sportsnet Pacific, Sportsnet Now, Sportsnet West, Sportsnet World Now, Sportsnet East, Sportsnet Ontario

- Chile: Fox Sports 1 Chile

- China: Star Sports China, QQ Sports Live, PPTV Sport China

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

- Costa Rica: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

- Cuba: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

- Dinamarca: TV3 Sport, Viaplay Denmark, Viasat Ultra HD

- Ecuador: ESPN Play Sur

- El Salvador: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

- Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free

- Alemania: Sky Go, Sky Sport Bundesliga 1

- Honduras: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

- Internacional: Bayern.tv, Bet365

- Italia: Sky Sport Football, Sky Sport Uno, NOW TV, SKY Go Italia

- Japón: SKY PerfecTV LIVE

- México: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

- Países Bajos: Fox Sports 1, Fox Sports 4, Fox Sports Go

- Panamá: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

- Puerto Rico: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

- Rusia: Матч! Футбол 3, Матч!

- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

- Suecia: Viasat Sports Premium, Viasat Ultra HD, Viaplay Sweden

- Estados Unidos: UniMás, Fox Sports 1, Foxsports.com, TUDN en Vivo, SiriusXM FC, TUDN USA, Univision NOW, FOX Soccer Match Pass

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: FOX Play Norte, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Norte

Borussia Dortmund vs Hertha Berlín EN VIVO: horarios

Borussia Dortmund vs Hertha Berlín protagonizarán un atractivo duelo este sábado 06 de junio por la jornada30 de la Bundesliga. El horario pactado para este cotejo en Perú será a partir de las 11.30 a. m. (horario peruano). Aquí te presentamos la hora de inicio en distintos países:

- Perú: 11.30 a. m.

- Colombia: 11.30 a. m.

- Ecuador: 11.30 a. m.

- Argentina: 1.30 p. m.

- Chile: 1.30 p. m.

- Uruguay: 1.30 p. m.

- México: 11.30 a. m.

- España: 6.30 p. m.

- Francia: 6. 30 p. m.

- Estados Unidos (Miami): 12.30 p. m.

- Estados Unidos (Nueva York): 12.30 p. m.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.