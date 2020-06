Binacional no informa nada sobre la vuelta a los entrenamientos

A pesar de que se ha dado luz verde para que los jugadores vuelvan a los entrenamientos en Deportivo Binacional hay incertidumbre sobre el tema porque los directivos no se comunican con los futbolistas desde que se les aplicó la Suspensión Perfecta Laboral. “No hay un comunicado ni nada por el estilo. Solo nos queda esperar con optimismo para saber cómo volvemos a las prácticas o al juego de la Liga 1”, informó Roque Guachire desde Juliaca.

Antes de la decisión de la directiva los trabajos físicos se desarrollaban de manera virtual, hoy los futbolistas trabajan por su cuenta, no hay una supervisión ni plan de trabajo. Binacional está en el tercer lugar de la tabla en el torneo local y su próximo partido por Copa Libertadores es ante el LDU de Ecuador.

Para el paraguayo la forma como se trató la reducción de salarios no fue la correcta por parte del club. “No se llegó a buen puerto. Desde que nos suspendieron no hay esa llamada que tanto estamos esperando. No es forma de tratar a los jugadores así seas campeón o no el año pasado, no merecemos esto”.

Aunque la situación del club es complicada Guachire, de 25 años de edad, piensa cumplir su contrato con Binacional, ve con optimismo el futuro en el campeonato y en Libertadores. “Tenemos que adecuarnos a las disposiciones y lo que venga. Ojalá que la vuelta a la Liga 1 sea de la mejor manera. Hay un buen plantel de jugadores para lograr mejores resultados”.

Finalmente aseguró que jugar sin gente en las tribunas será triste pero mantendrá siempre al recuerdo del incondicional aliento que les dieron los hinchas en el estadio Guillermo Briceño. “Siempre tuvimos su apoyo y gracias a ellos pudimos ganar un campeonato y gritar un triunfo ante un grande como Sao Paulo de Brasil”.

Deportivo Binacional es el actual campeón del fútbol peruano y tiene como presidente a Juan Carlos Aquino, quien recibe criticas por su accionar al frente de la institución.