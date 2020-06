A semanas del regreso de la Liga 1, los elementos de los clubes empiezan a palpitar nuevamente la competencia del torneo peruano como el plantel de Universitario, que espera la aprobación de los respectivos protocolos para volver al ritmo que se interrumpió por la pandemia del coronavirus.

Alexander Succar es uno de los elementos ‘merengues’ más entusiasmados y no solo por la reanudación del Torneo Apertura, pues el atacante de 24 años tiene claro que su objetivo es ser una pieza del once titular del equipo a la par que Jonathan Dos Santos.

“Me hubiese gustado jugar más de lo que jugué, pero gracias a Dios me siento ahora más preparado que antes. Estoy mejor para competir. ¿Qué me faltó? Minutos nada más, que me den más confianza", sostuvo el elemento de Universitario a Libero.

Además, Alexander Succar reconoció las habilidades del uruguayo Jonathan Dos Santos, quien ha sido titular en lo que va de la Liga 1, aunque tiene claro que esto podría cambiar gracias a sus esfuerzos.

“Él rindió muy bien, es un buen jugador, pero yo también estoy aquí para competirle más y mejor. Yo estuve muy tranquilo, siento que anduve bien en las prácticas, donde era el goleador (risas), pero no me mantuve en el equipo. El ‘profe’ Gregorio siempre me decía que ya me iba a tocar, que me veía bien. Yo sé que tarde o temprano me llegará la oportunidad”, expresó el exjugador de Cristal.

Pero no solo dejó el mensaje para el equipo de Universitario, pues otro de sus objetivos es convencer a Ricardo Gareca para llegar a la selección nacional y quedarse en el puesto de '9′, el cual quedará libre cuando Paolo Guerrero se retire.

“Me siento convocable, que puedo aportar a la selección peruana, siento que es un tema pendiente con la selección porque jugué los amistosos. Me siento un seleccionado, tengo 24 años, 10 años de experiencia y quiero irme como un seleccionado. Retirarme como un jugador de selección”, sentenció Alexander Succar.

