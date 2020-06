Por: Marco Cabrera

La reactivación del fútbol profesional en nuestro país comienza a ponerse en marcha. Con el visto bueno del Minsa al protocolo de bioseguridad presentado por la Federación Peruana de Fútbol, ya se planifica el retorno de los equipos a los entrenamientos, pero ¿qué sucederá con la selección peruana? La Bicolor debe prepararse con miras al inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022, pactadas hasta el momento para setiembre, por lo que Ricardo Gareca esperará que los clubes comiencen a trabajar para luego realizar la convocatoria con miras a dicho torneo.

“La expectativa que teníamos era que esta primera semana de junio empiecen a entrenar, pero hay que tener en cuenta que son procedimientos, normas. Cuanto antes comiencen a entrenar, mejor. Nadie habla de inicio del campeonato, sino que vuelvan a entrenar. Uno está más entusiasmado por el hecho de que se hayan aprobado los protocolos”, señaló.

Ante este panorama, el ‘Tigre’, quien decidió quedarse en nuestro país a cumplir con la cuarentena ante la pandemia del coronavirus, confirmó a La República que volverá a Argentina para estar con su familia lo que resta de la cuarentena.

“Pensé que lo nuestro estaba supeditado a cualquier reunión, pero, bueno, transcurrido el tiempo que transcurrió. Cada vez van a ir cumpliendo una etapa, que va a llevar a que en 40 días lo hagan de forma grupal. Ese tiempo lo aprovecharé en casa, en Buenos Aires. La selección no puede entrenar antes que las instituciones, porque es una consecuencias de ellas”, acotó el DT argentino, quien integra la lista de viajeros de un vuelo humanitario programado para el sábado 6 de junio.

Gareca reconoció no tener la certeza de su regreso al país, aunque reconoció que estará en contacto permanente con los directivos correspondientes. “No sé cuándo volveré, iremos viendo cómo van sucediendo los acontecimientos, estaré pendiente. Y decidiré cuál es el momento indicado para volver, no sé si se habilitarán las líneas áreas”.

El ‘Tigre’ saludó la decisión de que la Liga 1 sea jugada solo en Lima, al considerar la seguridad de los jugadores. Sin embargo, también lamentó que los equipos de provincias no tengan la oportunidad de jugar en sus ciudades para el reinicio del torneo.

“Evaluaron y llegaron a la conclusión de jugar en Lima para dar mayores garantías de que se pueda reanudar el fútbol. Lamentablemente, a los equipos de las regiones les hubiese gustado, pero aparentemente tomaron la decisión correcta porque ellos consideran que Lima ofrece una mejor infraestructura”, puntualizó.

En su órbita

El técnico de la selección también se refirió a los rumores que aseguran que sumará nuevos rostros al grupo de jugadores convocables a la selección, pues en más de una oportunidad se habló sobre el posible llamado de Jean Pierre Rhyner, Gianluca Lapadula y Percy Prado.

“Hasta el momento, de los tres jugadores, el único que tiene posibilidades de integrar la selección es Prado. A partir de ahí, de lo que me ha comunicado oficialmente la Federación Peruana, en tanto, Lapadula y Rhyner no me han comunicado nada”, sostuvo. Esto teniendo en cuenta que tengan la documentación en orden para ser convocados.

Ante esta revelación, el jugador que milita en el Nantes FC de Francia podría estar dentro de la nómina de jugadores que sean parte de las primeras fechas de las Eliminatorias Qatar 2022.

El ‘Tigre’ habló sobre el futuro de Cueva

Christian Cueva culminó su contrato con Pachuca de México y su futuro es incierto. Sin embargo, para Ricardo Gareca a ‘Aladino’ no le faltarán ofertas. “El hecho de que no haya renovado no es que no haya estado activo. Estaremos expectantes. ¿Boca Juniors? Ojalá se le dé, es alguien que no deja de tener ofertas”, indicó tras referirse a la posibilidad de que Cueva vuelva a Alianza Lima. “Él tiene la expectativa de continuar en el extranjero, al menos no nos comunicó eso a nosotros”.