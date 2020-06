¿QUÉ ES EL PLAN DISNEY? NBA | La pandemia de coronavirus en Estados Unidos, el país más afectado en todo el mundo, tuvo un gran impacto en la economía del país producto de la cuarentena y la suspensión de actividades no esenciales, entre las que se encuentra el básquet.

El último encuentro disputado de la NBA se dio hace casi tres meses, el 11 de marzo, por lo que los fanáticos han enloquecido con la nueva noticia: se aprobó el ‘Plan Disney’ en la última junta del jueves 4 de marzo para el reinicio del torneo de baloncesto más importante del planeta. Entérate en la siguiente nota en qué consiste este plan, cómo se reanudará el torneo y cómo se definirá al campeón del certamen.

¿Qué es el Plan Disney?

El denominado ‘Plan Disney’ es la estrategia de los propietarios de la NBA para regresar a la competición desde el complejo deportivo Disney World en Orlando, Florida, y culminar lo que resta de la temporada 2019/2020.

De acuerdo a la información que brindó el periodista de ESPN, cadena que retransmite los juegos de la NBA, Adrian Wojnarowski, la Junta de Gobernadores aprobó el formato de 22 equipos para el reinicio de la liga de baloncesto más importante del mudo.

¿Quiénes votaron a favor del Plan Disney?

Al igual que el medio digital The Athletic, Wojnarowski contó que la estrategia de la NBA fue aprobada con 29 votos a favor y uno en contra (Portland Trail Blazers), y contempla a las 22 franquicias que aún tienen opciones de llegar a los Playoffs.

¿Cómo se jugará la NBA?

El ‘Plan Disney’ dice que 16 equipos que ocupan los lugares de desempate en las Conferencias Este y Oeste se juntarán con otras seis franquicias para ver quiénes llegarán a los Playoffs. Los 22 equipos que mantienen posibilidades intactas son los que jugarán ocho encuentros de temporada regular para la siembra de la postemporada.

En total son 9 conjuntos de la Conferencia Este y 13 de la Conferencia Oeste quienes jueguen ocho partidos de temporada regular. Además, se disputará un torneo de ‘play-in’ para el octavo puesto y los Playoffs.

¿Cuándo se reanudará la NBA?

De acuerdo al ‘Plan Disney’, la NBA se reanudará el 31 de julio con la participación de las 22 franquicias que aún pueden clasificar a los Playoffs, los cuales comenzarían en agosto, y las finales se jugarían los primeros días de octubre. Asimismo, la Junta de Gobernadores tendría una fecha tentativa para iniciar la temporada 2020/2021 en los primeros días de diciembre.

Cabe resaltar que los equipos recién comenzarán a entrenar a finales de junio para hacer una pequeña pretemporada antes de viajar a Orlando el 7 de julio.

Nuevos protocolos de sanidad de la NBA

El ‘Plan Disney’ indica que todos los jugadores y cuerpo técnico se realizarán pruebas diarias de descarte de coronavirus. Si alguno de ellos tuviera algún resultado positivo se le aislará y se le pondrá en cuarentena, mientras que sus demás compañeros continuarán con sus actividades.

¿Qué equipos quedaron fuera de la NBA?

Golden State Warrios, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Detroit Piston, Minnesota Timberwolves, Charlotte Hornets y los Chicago Bulls son los ocho equipos que no participarán de las competencias en Orlando, ya que no tenían ninguna posibilidad real de clasificarse a los próximos Playoffs.