Bazalar pide tomar precauciones tras dar positivo por segunda vez a la COVID-19

El entrenador del Credicoop San Román de Juliaca, Juan Carlos Bazalar, utilizó nuevamente sus redes sociales para informar que por segunda vez dio positivo a una prueba rápida por el COVID - 19. “Hoy en el día 14 de aislamiento, me sacaron una Prueba Rápida, donde nuevamente di positivo al COVID-19. Al ser asintomático durante este tiempo esperé con optimismo, sin embargo este resultado me obliga seguir en cuarentena”, escribió.

El ex futbolista permanece aislado en un céntrico hotel de la ciudad de Juliaca junto a once deportistas del mismo club. Muchos de ellos no tienen síntomas del COVID -19 pero la enfermedad persiste y deberán tomar más precauciones de ahora en adelante. El pasado 21 de mayo se les detectó el virus durante un control sanitario antes de un vuelo humanitario que los llevaría de retorno a Lima. La evaluación fue realizada en el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca.

Juan Bazalar , en su paso por clubes como Universitario de Deportes, AlianzaLima, Cienciano y FBC Melgar dejó muchos amigos. Además como entrenador del Deportivo Garcilaso, Pirata FC, Carlos Stein dio chance a varios futbolistas jóvenes que hoy se suman a las frases de aliento para que se sane y salga pronto de esta complicada situación por la Pandemia.

“Gracias a todos por cada uno de sus mensajes. Pido tomen sus precauciones si van a salir, de lo contrario quédense en casa”, refirió desde su cuenta de facebook.