Jean Deza fue dirigido por Julio César Uribe en la San Martín. El ‘Diamante’ contó para America Noticias cómo fue tener a ‘Ratón’ en sus filas y la forma que utilizó para tenerlo en buen nivel.

Al ser consultado sobre si Jean Deza es un caso perdido, Uribe aclaró que no, pero que sí lamenta que no haya sacado provecho de las experiencias desagradables para convertirlas en agradables.

“En el 2013 o 2014 yo había tomado la decisión de separarlo del equipo, pero le di otra oportunidad porque tenía 19 años y por el pedido de los dirigentes. Lo mandé a la reserva, pero vi los partidos y no estaba haciendo el trabajo que correspondía”, contó Uribe.

A las cuatro semanas Jean Deza volvió, pero Uribe le dijo que el día que sienta que ya había cambiado de verdad le toque la puerta y que él le iba a dar la oportunidad en el primer equipo.

“Volvió a las cuatro semanas, lo miré a los ojos, no estaba convencido y lo mandé a la reserva otra vez. Poco después regresó y le volví a decir que no estaba listo”, manifestó Uribe.

Finalmente, dos semanas después Deza tocó muy fuerte la puerta de el ‘Diamante’, lo miró a los ojos y le pidió la oportunidad. “Lo abracé, lo felicité y lo reincorporé al primer equipo”, explicó el exentrenador de la USMP.

Jean Deza jugó tres partidos en óptimo nivel y se fue a Francia. “Cuando me ve, me abraza y me dice ‘mi papi, mi papi'. Yo quisiera abrazarlo para felicitarlo y no jalarle las orejas”, compartió Uribe.

El ‘Diamante’ concluyó que conoce muy bien a Jean Deza y que es un gran ser humano, pero que todo lo demás depende de él.

