Farfán: “Silva es como Fujimori, no volverá a Cienciano”

El ex presidente de Cienciano, Juvenal Silva, deslizó la posibilidad de volver a presidir el club en un futuro no muy lejano. La reacción en el Cusco fue inmediata. El presidente del Comité de Apoyo Empresarial al Club, Juvenal Farfán, explotó: “Silva dijo que va a volver a su amado Cienciano pero mientras yo esté vivo eso no pasará. Seguro ha visto una mejora económica y por eso quiere regresar”.

El ex Congresista, Juvenal Silva, se respalda en los logros más importantes en la historia del fútbol peruano cuando estaba al frente del club imperial: La Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

Al respecto Farfán replicó: “Es como Fujimori, hizo algunas cosas buenas pero se ha robado plata. Tiene más cosas negativas que positivas. Por ejemplo, los 500 mil dólares de adelanto que dio la televisora con los derechos de transmisión. Esa plata no ingresó a las arcas del club y lo dejó endeudado. La gente ya no lo quiere”, dijo enérgico.

El empresario aseguró que costó mucho esfuerzo volver al equipo a la Liga 1 y que por eso buscan mantenerse ahí muchos años teniendo como objetivo campeonar y volver a los torneos internacionales. “Desde mi punto de vista tenemos un equipazo. Hay hasta dos jugadores por puesto y confiamos mucho en el comando técnico de Marcelo Grioni. Nos va a costar competir porque la Liga 2 es muy diferente a la profesional”.

Finalmente confesó que le gustaría ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol para promover la competitividad y permitir la contratación libre de extranjeros para que los peruanos se esfuercen más por ser mejores y ganarse un sitio en cada club.