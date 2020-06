Christian Cueva sobre su salida del Pachuca: “No es el fin del mundo”

Christian Cueva llegó a Pachuca con la expectativa de poder hacer una buena temporada, pero no llegó a disputar ni un partido completo y ahora con su contrato vencido todo hace creer que saldrá por la puerta falsa.

Cueva solo jugó dos partidos oficiales en el Clausura de la Liga MX con la camiseta del Pachuca, en su regreso al fútbol mexicano después de cuatro años, tras un paso por el Toluca.

“El contrato termina en unos días, pero estoy tranquilo, no sé qué pasará, todo es diferente en una pandemia. Si me voy, no es el fin del mundo. Volveré con fuerza", comentó Cueva en entrevista con UCI Noticias.

“Ya acabé mi contrato, es complicado, son muchas cosas, espero que todo se resuelva rápido porque hoy en día cambió todo. La pandemia es horrible, cambió muchas cosas. La economía y todo", agregó el jugador de la selección peruana.

Durante un live por Instagram donde respondió varias preguntas no quiso contestar sobre su posible fichaje por Boca Juniors. Por otro lado, agradeció la confianza del técnico del Pachuca.

Hace algunos días, Paulo Pezzolano, técnico del club mexicano, afirmó en RPP que la salida de Cueva no es confirmada. “Todavía no está decidido del todo (su salida), él terminó el préstamo de Santos con Pachuca, pero todavía no hay nada decidido al 100 %. Yo sin dudas que lo quiero. Se va a saber de aquí a 15 días más o menos”, agregó.

Andrés Fassi, vicepresidente del Pachuca, informó al diario Lance de Brasil que todos los jugadores con altos salarios abandonarán el club. Cueva ganaba 40.000 dólares al mes por lo que su salida es segura.

