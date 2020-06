El coronavirus en Argentina hizo que todo el país se paralice por completo y en la actualidad tienen 20.197 casos registrados y 608 personas fallecidas. Ante el incremento de contagios, el presidente Alberto Fernández extendió la cuarentena hasta el 28 de junio, medida que ha afectado a todos los deportistas.

Delfina Pignatiello es una de las principales cartas de presentación del país argentino para los Juegos Olímpicos, pero la falta de entrenamiento bajo agua por el aislamiento obligatorio ha perjudicado su rendimiento y preparación. Por dicha razón, la campeona de natación ha puesto en duda su participación en Tokio 2020.

La atleta de 20 años tuvo una brillante actuación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, evento en el que se hizo con tres medallas de oro, demostrando por qué es una de las mayores promesas del deporte argentino, cuya principal prueba de fuego es o era los JJ. OO., donde se perfilaba entre las favoritas.

Delfina Pignatiello ofreció una entrevista al Canal TN y confesó que en un inicio tomó una actitud positiva con respecto al confinamiento, pero ante la extensión de este ha tocado la realidad de que probablemente no pueda competir en Tokio 2020 porque está en desventajas con sus colegas de profesión de otros países, ya que muchos ya comenzaron a entrenar.

“Yo tengo ganas de ir a unos Juegos Olímpicos a representar a mi país de la mejor manera posible, me gusta ponerme mi bandera, pero me gusta hacerlo bien, no me gusta ir a hacer un jueguito; es un tema serio. Mi cuerpo tiene que estar preparado. No es que un mes antes me puedo preparar”, señaló la joven nadadora.

Delfina Pignatiello: Sin Tokio 2020, ni natación

Delfina contó que lleva 11 semanas sin entrenar en la piscina y que de nada le sirve trabajar afuera de ella y que dicho tiempo es una eternidad si lo llevan a niveles competitivos. “Me toma por lo menos tres meses recuperar el estado físico y mental para poder competir o estar a nivel; imagínate lo que sería once semanas. Si es que en algún momento llego a recuperar el estado”, agregó.

Sobre cómo andan sus rivales: “Todos no pararon de entrenarse. Mi sueño olímpico siempre fue más fuerte que todo, pero pasaban las semanas y me empecé a preguntar por qué me estaba entrenando. Sentí que no tenía ningún objetivo”, añadió.

“El último año de la preparación para un Juego Olímpico es esencial. Saber que ni siquiera llegue preparada, me frustra muchísimo y entra en consideración ni siquiera prepararse para estos Juegos... También entra en consideración dejar de nadar si esto se sigue extendiendo. Está la posibilidad”, explicó.