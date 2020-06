Gareca sobre posible llegada de Cueva a Alianza: “Él espera seguir en el extranjero”

La situación que vive Christian Cueva con el Pachuca de México es de incertidumbre. Todo apunta a que el volante peruano no continuaría en el cuadro ‘Tuzo’ y esto ha provocado diversas reacciones en el mundo del fútbol y también en Ricardo Gareca.

El director técnico de la selección peruana brindó una entrevista para La República, en la que se refirió al momento que atraviesa Cueva, jugador que ha sido muy importante en las campañas que ha emprendido la ‘bicolor’ en las Copas América, eliminatorias y el mismo Mundial de Rusia 2018.

Gareca se mostró confiado en que ‘Aladino’ se haya mantenido activo físicamente y que no sea muy complicado encontrar un equipo para continuar con su carrera. “El hecho de que no haya renovado no es que no haya estado activo. Estaremos expectantes a ver a qué equipo va a jugar”, manifestó.

Sobre el supuesto interés de Boca Juniors por el mediocampista peruano, Gareca no descartó que Cueva pueda haber abierto los ojos del club ‘xeneize’. “Ojalá que se le dé, Boca es un grande a nivel mundial. Es un jugador de nivel mundial, que lo conocen en todas partes del mundo, es alguien que no deja de tener ofertas. Ya veremos cómo le va”, indicó.

Finalmente, el entrenador argentino también opinó sobre un posible regreso de Cueva al fútbol peruano, concretamente a Alianza Lima. “Tiene que tener una continuidad, tiene que jugar, tiene que establecerse. No porque vuelva a Perú no es que esté menospreciando a un club grande como Alianza Lima. Él tiene la expectativa de continuar en el extranjero, al menos no nos comunicó eso a nosotros”, sentenció.

