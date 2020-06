Racismo en el fútbol peruano: los casos más vergonzosos de los últimos años

El mundo está despertando y ya era hora. La muerte del ciudadano norteamericano George Floyd a manos de un policía de Minneapolis ha provocado una serie de manifestaciones que buscan una solución a un problema tan antiguo como la humanidad misma, el racismo.

El deporte no es ajeno a este flagelo de la sociedad y lamentablemente, el fútbol peruano ha sido escenario de vergonzosas muestras de racismo que no hacen más que demostrar que aún falta mucho por trabajar al respecto y las campañas contra esto deben ser cada vez más frecuentes.

En los últimos años, se han registrado varios hechos de racismo en los estadios nacionales, los mismos que levantaron la atención y el reproche de los medios de comunicación, además de traer sanciones para los clubes involucrados. Estos son los más recordados.

Luis Tejada: El ‘Pana’ ha hecho noticia por sufrir cánticos racistas en tres oportunidades. Primero cuando jugaba por la Universidad César Vallejo y le anotó un gol de penal a Universitario, luego cuando enfrentó a Sporting Cristal. Finalmente, mientras jugaba por Juan Aurich ante Cienciano, Tejada decidió abandonar el campo de juego al escuchar los insultos que bajaban desde las gradas.

"La verdad ya no pude aguantar más y solo me salió el lanzarle el pelotazo a manera de protesta e impotencia al ver que nadie hacia nada y dejar sentada mi posición de rechazo contra algo que lamentablemente no aprendemos y no me voy a prestar a ese juego", señaló en aquel momento.

Tinga: El jugador de Cruzeiro recibió insultos por parte de hinchas de Real Garcilaso en Huancayo cuando disputaban un partido por Copa Libertadores 2014. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y generaron rechazo de muchos jugadores de talla internacional.

Julio Landauri: El hábil volante fue víctima de insultos racistas en un clásico en el Estadio Nacional, cuando defendía la camiseta de Alianza Lima en el 2016. Al año siguiente, Landauri sufrió el mismo infortunio pero esta vez defendiendo la camiseta de Sport Huancayo en un partido, nuevamente, contra Universitario.

Jhoel Herrera: El veloz lateral sufrió uno de estos inaceptables hechos en el año 2015 cuando defendía los colores de Real Garcilaso ante Melgar en Arequipa.

"Estoy asqueado y me duele la ignorancia de las personas, pero qué voy a decir ya, nunca se hace nada y luego dicen que me quejo. Me gustaría que lo vivan en carne propia a ver si les va a gustar", indicó en ese entonces.

Alianza en Cusco: En el Torneo Apertura 2014, los jugadores de Alianza Lima recibieron insultos racistas, lo que provocó que el uruguayo Walter Ibáñez, luego de anotar de penal, celebrara imitando a un gorila y recriminándole a la tribuna. El video se hizo viral.

Jair Céspedes: Cuando se jugaba la Copa Inca 2014, el entonces jugador de Aurich fue víctima de cantos racistas cuando enfrentaba a León de Huánuco. Su compañero Christian Ramos salió en su defensa.

Edgar Villamarín en Cajamarca, Luis Trujillo en Arequipa, Luis Advíncula en Huánuco, Christian Ortiz en Trujillo, los casos son muchos. Esperemos que este largo periodo en que no vamos a vivir fútbol en vivo desde los estadios, nos ayude a reflexionar para entender que estos hechos solo nos denigran como seres humanos.

