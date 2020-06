La protesta de Luis Advíncula contra el racismo: “¿Y está pandemia, cuándo acabará?” [VIDEO]

El fallecimiento de George Floyd en Estados Unidos, a manos de un policía, ha puesto nuevamente el tema del racismo sobre la palestra en el mundo provocando la reacción de artistas y deportistas. Tal es el caso de Luis Advíncula, quien se pronunció al respecto a través de Instagram y otras redes sociales.

El defensa mundialista con la selección peruana compartió el testimonio de Zianna Oliphant, una niña afroamericana que vive en Charlotte (Carolina del Norte), cuyo mensaje dio la vuelta al mundo en el año 2016, luego de que otro hombre de raza negra fuera asesinado por la Policía.

El video de la publicación de Luis Advíncula en Instagram estuvo acompañada del siguiente mensaje contra el racismo: “¿Y esta pandemia, cuándo acabará?”.

Luis Advíncula llamó "pandemia" al racismo en Instagram.

“Somos personas de raza negra y no deberíamos sentirnos así. Es una vergüenza que maten a nuestros padres y madres y no los podamos ver más. Es una pena que tengamos que ir a sus tumbas”, dice parte del video publicado en Instagram.

Luis Advíncula fue víctima de racismo

Recordemos que Luis Advíncula confesó que también fue víctima de racismo durante su paso por el Hoffenheim de Alemania, club al que llegó en la temporada 2012-2013. “Una sola vez me llevé mal con un compañero, era de padre alemán y madre rusa. Él era ‘color hoja bond’ (raza blanca), además era lateral derecho, y sentía que hablaba da mí”, comentó el hombre del Rayo Vallecano.

Y agregó: “Yo no le entendía nada, pero sentía que hablaba de mí. En el campo hacíamos juego reducido, jugábamos en el mismo equipo y no me la pasaba. Un día me senté a su lado y él se fue a otra mesa. Le tiré el cereal. A mí me terminaron multando, me suspendieron. Este tipo es racista le decía, él me insultaba en alemán y yo en español”.

PUEDES VER Christian Cueva desata polémica al mostrar su estado físico durante la cuarentena

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.