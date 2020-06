Borja Iglesias es uno de los delanteros del Real Betis. El jugador español decidió hacer un acto de solidaridad ante la muerte de George Floyd en Estados Unidos; sin embargo, miles de mensajes homofóbicos han llegado en su contra.

“Resulta que se publica una foto de un entrenamiento del Real Betis en la que se ve a Borja Iglesias con las uñas pintadas de negro”, informó el periodista Raul Granado en Twitter.

Miles de mensajes homofóbicos y discriminadores llegaron a la publicación.

Borja Iglesias se pronunció contra esta gente: “Te lo explico yo, que no hay problema. Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra la homofobia. Además, tengo que admitirte que me gustan”.

Raul Granado culminó el hilo con una reflexión: “Así esta la cosa. Esto es solo un ejemplo para que luego sigamos pensando que ya está todo hecho en la educación en la lucha contra el racismo y la homofobia. Sigamos criminalizando a la gente por su color de piel o por quién se acuesten. Nos está quedando una sociedad magnífica”.

