Jugador del Betis se pintó las uñas en solidaridad por George Floyd y fue víctima de homofobia

Borja Iglesias es uno de los delanteros del Real Betis. El jugador español decidió hacer un acto de solidaridad ante la muerte de George Floyd en Estados Unidos; sin embargo, miles de mensajes homofóbicos han llegado en su contra.

“Resulta que se publica una foto de un entrenamiento del Real Betis en la que se ve a Borja Iglesias con las uñas pintadas de negro”, informó el periodista Raul Granado en Twitter.

PUEDES VER Ricardo Gareca confirmó que regresará a Argentina

Resulta que se publica esta foto de un entrenamiento del @RealBetis en la que se ve a @BorjaIglesias9 con las uñas pintadas de negro 😱 pic.twitter.com/pxJEWTKgwA — Raul Granado (@Raul_GranadoOCR) June 3, 2020

Miles de mensajes homofóbicos y discriminadores llegaron a la publicación.

Un, presunto, aficionado del Betis se extraña mucho de esta imagen de Borja pic.twitter.com/yjEL5N4WQz — Raul Granado (@Raul_GranadoOCR) June 3, 2020

Y claro llegan las respuestas... pic.twitter.com/ypCc0mWRD7 — Raul Granado (@Raul_GranadoOCR) June 3, 2020

Y más de este estilo... pic.twitter.com/pDxFTRQSaX — Raul Granado (@Raul_GranadoOCR) June 3, 2020

Borja Iglesias se pronunció contra esta gente: “Te lo explico yo, que no hay problema. Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra la homofobia. Además, tengo que admitirte que me gustan”.

Y esta es la respuesta de @BorjaIglesias9 pic.twitter.com/CrKzShPL7a — Raul Granado (@Raul_GranadoOCR) June 3, 2020

Raul Granado culminó el hilo con una reflexión: “Así esta la cosa. Esto es solo un ejemplo para que luego sigamos pensando que ya está todo hecho en la educación en la lucha contra el racismo y la homofobia. Sigamos criminalizando a la gente por su color de piel o por quién se acuesten. Nos está quedando una sociedad magnífica”.

PUEDES VER Christian Cueva con chance de llegar a Alianza Lima y Boca Juniors, según medio mexicano

Así está la cosa. Esto es solo 1 ejemplo para que luego sigamos pensando que ya está todo hecho en la educación y en la lucha contra el racismo y la xenofobia. Sigamos criminalizando a la gente por su color de piel o por quién se acuesten. Nos está quedando una sociedad magnífica — Raul Granado (@Raul_GranadoOCR) June 3, 2020

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.