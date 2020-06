Christian Cueva desata polémica al mostrar su estado físico durante la cuarentena

Christian Cueva sigue trabajando en medio del confinamiento social para volver a los terrenos de juego tras la paralización de la Liga MX por el coronavirus.

El volante de la selección peruana aprovechó sus redes sociales para mostrar su estado físico y el entrenamiento que viene realizando desde su hogar.

Christian Cueva: estado físico

“El único entrenamiento malo es aquel que no se ha hecho”, posteó Christian Cueva en su cuenta oficial de Instagram. Rápidamente, sus seguidores quedaron sorprendidos al ver la forma física del aún jugador del Pachuca de México.

“Vamos ‘Aladino’ es hora ya que vuelvas, a frotar la lámpara de nuevo. Genio”, apunta un usuario. “Bien Cuevita te diste cuenta que el gimnasio te hará mejor deportista, dale con todo”, señala otro seguidor.

Gareca habló sobre posible llegada de Cueva a Alianza

El director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, se refirió al presente de Christian Cueva en una entrevista exclusiva con La República.

Sobre la posibilidad de un posible regreso de Cueva al fútbol peruano, concretamente a Alianza Lima, Gareca apuntó: “Tiene que tener una continuidad, tiene que jugar, tiene que establecerse. No porque vuelva a Perú no es que esté menospreciando a un club grande como Alianza Lima. Él tiene la expectativa de continuar en el extranjero, al menos no nos comunicó eso a nosotros”.

En alusión al supuesto interés de Boca Juniors por el mediocampista peruano que circuló hace unas semanas sostuvo: “Ojalá que se le dé, Boca es un grande a nivel mundial. Es un jugador de nivel mundial, que lo conocen en todas partes del mundo, es alguien que no deja de tener ofertas. Ya veremos cómo le va”.

