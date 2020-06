‘Checho’ Ibarra: “Siempre quise jugar en Alianza Lima”

Sergio Ibarra es una institución del gol en el fútbol peruano. Goleador histórico de las ligas nacionales con 275 goles, el ‘Checho’ ha paseado su olfato anotador por más de 15 equipos peruanos, pero hay una camiseta que nunca pudo vestir, pese a que él tenía todas las ganas.

En entrevista exclusiva con La República, el ‘Checho’ confesó que siempre quiso jugar en Alianza Lima. Uno de sus sueños era jugar por un equipo grande, cosa que finalmente cumplió al integrar las filas de Universitario de Deportes. Ibarra, incluso, relata que estuvo hasta en dos ocasiones cerca de recaer en el cuadro ‘victoriano’.

"Alianza Lima, siempre quise jugar en Alianza. Hablé dos veces con ellos, pero no pudimos arreglar económicamente. La primera vez, en el tiempo de Masías, Jorge Luis Pinto me quería, pero me ofrecieron muy poco y después, cuando estaba ‘Cuchi’, estuve cerca, pero creo que optaron por Flavio (Maestri). Uno siempre quiere jugar en equipos grandes, lo logré con Universitario. De Cristal no me llamaron.", manifestó el goleador histórico.

Sin embargo, Ibarra admite que de alguna manera se sacó el clavo ya que Alianza Lima se convirtió en una de sus usuales víctimas. De hecho, cuando se le preguntó a qué arquero siempre le anotaba goles, el ‘Manteca’ no dudó en contestar que el actual portero ‘íntimo’, Leao Butrón, fue uno de los que siempre sufría por su capacidad goleadora.

“A Leao Butrón le hacía goles siempre, es mi amigo y en reuniones siempre me lo recuerda. A Ibañez, Roverano y ‘Chiquito’ también los tenía locos. A casi todos los que somos de esa época”, sostuvo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.