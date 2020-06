Luego de 27 años de su primer tanto, 16 equipos y 275 goles, Sergio Ibarra puede mirar atrás y ver satisfecho a una carrera que lo llevó a dejar una huella imborrable en un país que ni siquiera sabía que existía, pero que ahora puede llamar su hogar. Ya fuera de las canchas, el ‘Checho’ sigue anotando goles en la vida.

¿Qué recuerdas del primer gol que marcaste en Perú?

Yo estaba fuera del equipo, no jugaba. Alianza Atlético andaba mal y llegó el ‘Tano’ Bártolli. Yo ya estaba haciendo mis maletas para irme, pero me ponen de titular contra Cristal. A eso de los 19′, un pase en profundidad me deja solo con Quesada, el arquero de Cristal, y me acuerdo que le pego despacito y se mete. Me saqué todo de encima, terminé llorando en el vestuario y el ‘Tano’ me dijo: “Llora ahora, porque en todos los demás partidos que hagas goles, no te quiero ver llorar más”. Ese gol nunca lo olvidaré, me volvió a dar vida.

Sergio 'Checho' Ibarra.

¿Ser goleador histórico fue algo que te propusiste o se fue dando?

Yo estaba en Once Caldas, pero me lesioné. En esos dos meses llegó Dayro Moreno, cuando regreso ya era suplente. Un periodista me llama y me dice que estaba muy cerca de batir el récord de ‘Cachito’ Ramírez, yo ni enterado. Ahí se me prendió la lucecita, hablo con un empresario y llego al José Gálvez. Recién en Melgar pude ser el goleador histórico. Cuando me dijeron que estaba cerca, volví al Perú a hacer historia, a buscar esa gloria.

Estuviste en más de 15 equipos peruanos ¿Hubo uno en el que te hubiera gustado jugar?

Alianza Lima, siempre quise jugar en Alianza. Hablé dos veces con ellos, pero no pudimos arreglar económicamente. La primera vez, en el tiempo de Masías me ofrecían muy poco y después, cuando estaba ‘Cuchi’, estuve cerca, pero creo que optaron por Flavio (Maestri). Uno siempre quiere jugar en equipos grandes, lo logré con Universitario. De Cristal no me llamaron.

¿A qué arqueros le hacías goles siempre?

A Leao Butrón le hacía goles siempre, es mi amigo y en reuniones siempre me lo recuerda. A Ibañez, Roverano y ‘Chiquito’ también los tenía locos.

¿Qué DT te dejó marcado?

El mejor fue el ‘Tano’ Bártolli, me enseñó muchas cosas. Después ‘Chalaca’ Gonzales, Marcelo Trobbiani, Franco Navarro que es un ‘crack’. Me he llevado bien con todos los que he tenido, al goleador lo engríen.

¿Al goleador se le da instrucciones o se le deja ser?

Al goleador no le puedes exigir, el goleador nace y se va haciendo. No debe salir del área porque ese es su hábitat. Como DT, a los otros jugadores de cancha los preparo para que jueguen para el '9′ y el goleador se debe sentir confiado, trabajar definición y hacer su trabajo. Yo era el típico goleador antiguo, ahora el '9′ tiene más habilidad, es más completo. Antes el goleador era medio torpe, vivían del error del rival, del rebote, chocaban siempre. Esas cosas son las que me dieron éxito acá.

¿Cuál fue tu gol más importante?

Los goles son como el oxígeno para el goleador. Para mí los goles son como hijos, no hay goles feos. Pero los goles importantes te dan otra cosa, en ese sentido, el que le hice a Boca Juniors en los penales por la Recopa Sudamericana es el más importante de mi carrera.

¿Aún recuerdas el gol de ‘chalaca’ anulado en Arequipa?

Ahora me da risa, pero en ese momento yo me quería ir de la cancha. Creo que es el gol anulado más famoso del fútbol, es más, si ese gol hubiera sido válido, no hubiera sido tan recordado. Hasta ahora ‘Chalaquita’ Gonzales no me sabe explicar por qué lo anulo.

¿Cómo llegas a ser técnico/jugador en Cienciano?

Yo me rompí el tendón de aquiles y estuve 8 meses parado. Me llama Juvenal Silva y me dice que necesita un goleador y me ofrece recuperarme en el club. Cuando se va el profe Ospina, me ofrecen hacerme cargo del equipo porque ya había terminado el curso, hablé con los jugadores y me dieron su confianza. Teníamos 9 partidos sin ganar y nos tocaba con Alianza Lima de local. Ganamos 2-1 y el estadio reventó, le metimos 6 a Total Chalaco y de ahí volvimos a ganar. Cuando yo ya estaba para jugar le digo a Juvenal que consiga un técnico y me dijo que quería que yo siga dirigiendo. “Pero yo quiero jugar”, le digo, y me responde: “juega entonces, te metes y juegas”. Hice como 6 goles y salvamos el descenso, fue una experiencia única.

Sergio 'Checho' Ibarra.

¿Cómo te sientes haciendo televisión?

Fue difícil porque yo soy un convencido de que para hacer algo tienes que estar preparado. Cuando a mí me proponen comentar el mundial, hablé con mi esposa y ella siempre quiso que vaya. Fui, hice dos o tres prácticas y, gracias a Dios me fue muy bien. A veces me dan ganas de dirigir, pero hago lo que me gusta, estoy contento.

¿Cuál es tu opinión sobre el regreso del fútbol?

Es bueno porque al estar todos en cuarentena, todo era ver noticias del coronavirus y las cosas malas que están pasando. Ver fútbol trae un poco de entretenimiento. Ahora, lo malo es que no hay abrazo de gol que es lo más lindo que puede haber, es la fresita del postre, pero hay que entender que primero está la salud y es entendible.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.