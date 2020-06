Una vez finalizada la participación de Perú en el Mundial Rusia 2018, la continuidad de Ricardo Gareca se puso en duda. El ‘Tigre’ había finalizado su contrato y más de uno se preguntaba si es que iba a renovar con la ‘bicolor’, más aún cuando su nombre empezó a sonar con fuerza en Argentina, como el posible reemplazo de Sampaoli.

Después de idas y vueltas, Ricardo Gareca firmó un nuevo contrato con la selección peruana con miras a la clasificación a Qatar 2022. Sin embargo, el entrenador le reveló al programa 90 Minutos Fox que, de haber recibido un llamado de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), no la pensaba dos veces y aceptaba dirigir a Lionel Messi.

“Si bien ya tengo un camino recorrido, las noticias eran que Gallardo estaba comprometido con River, no iba a salir, el ‘Cholo’ Simeone estaba en el Atlético de Madrid, así que tampoco, lo mismo con Pochettino”, empezó a declarar Ricardo Gareca en relación a la posible lista de candidatos para ser el nuevo entrenador de la selección argentina.

El ‘Tigre’ confesó que le pidió al —en ese entonces— presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, que le diera un mes para “resolver” su situación. “En ese mes me quedaba la posibilidad de que me hablen de Argentina, era lo único que podía acceder. La única opción para salir de Perú era que me llamen de allá", expresó el entrenador.

Escucha aquí la palabra del ‘Tigre’

PUEDES VER Cinco futbolistas del Barcelona dieron positivo para COVID-19

“No había al consistente, estaba confuso todo el tema de la selección argentina”, dijo Ricardo Gareca. Una vez que pasó el mes que le pidió a Oviedo, el ‘Tigre’ regresó a Perú donde se puso de acuerdo con la FPF para seguir su camino como entrenador de la ‘bicolor’. “Sí había un interés mío en caso se comunicaran, pero no se dio”, puntualizó.

Por último, dijo que fue Oscar Ruggieri quien lo postuló para ser el entrenador de la ‘albiceleste’, además de revelar que el popular ‘Cabezón’ iba todos los días a su casa para pedirle que espere, que pronto “lo iban a llamar”.

Mira aquí la entrevista completa

Newsletter de deportes

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.