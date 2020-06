Ricado Gareca hizo una especie de pacto consigo mismo durante la cuarentena por el nuevo coronavirus. El DT de la selección peruana ha confesado en más de una ocasión que su barba lleva el mismo tiempo contando desde el primer día en que se decretó el aislamiento social en Perú. Hoy, 2 de junio, en una entrevista con FOX Sports Argentina, su renovado look no pasó desapercibido y se ganó algunas bromas de sus compatriotas.

Antes de desplegarse la conversación, uno de los panelistas se fijó en la barba del ‘Tigre’ y lo terminó comparando con el personaje que interpretó Tom Hanks en la película ‘El Náufrago’. Esta reacción arrancó algunas carcajadas en los demás integrantes del programa ’90′ de Fútbol'.

“No sé por qué tanto revuelo por la barba”, respondió Ricardo Gareca. “Es una manera de expresarme, me toca vivir esta situación y me dije ‘bueno, no me afeito hasta que esto termine’. Lo que pasa es que no pensaba que esto iba a durar mucho”, añadió el argentino.

Ricardo Gareca y la selección argentina

No es secreto que Gareca, siendo exjugador de la selección argentina, mantiene vivo el deseo de dirigir al conjunto de su país, sin embargo, considera que el momento debe ser el preciso.

PUEDES VER BlackOut Tuesday: futbolistas del Real Madrid se suman a la lucha en contra del racismo

“Uno la ilusión no debe perderla nunca, pero cada vez que pasan los años estoy más en el presente que en el proyectar. Tiene que ser la situación ideal para que te contraten, darse una serie de cosas”, manifestó el ‘Tigre’ días atrás en entrevista con TyC Sports.

En la misma conversación, el estratega de la selección peruana manifestó que el momento idóneo para asumir la dirección técnica de Argentina fue luego del Mundial Rusia 2018.

PUEDES VER Desde Raúl Ruidíaz hasta Pablo Vitti: la deuda que arrastra Universitario con sus exjugadores hasta el 2020

“De parte mía estaba en lo ideal. Había concluido el contrato con Perú y justo de la Argentina se iba Jorge Sampaoli”, indicó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.