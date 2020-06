El lateral de la selección peruana Luis Advíncula confesó peculiar anécdota que vivió en el partido que sostuvo contra el FC Barcelona por LaLiga Santander, vistiendo la camiseta del Rayo Vallecano.

En una entrevista concedida a Trome, Advíncula contó que Sergio Busquets, uno de los referentes y capitanes del conjunto blaugrana, quiso evitar un contragolpe en pleno partido haciéndole un pedido especial al ex Sporting Cristal.

“En un partido contra Barcelona, (Sergio) Busquets en un córner me dijo: ‘Tranquilo, no vayas a correr mucho por favor, eres muy rápido’”, reveló el popular 'Bolt’.

Sin embargo, el carrilero nacional accedió al pedido del centrocampista culés, pero con una condición: “Le dije para intercambiar camisetas y aceptó”, indicó.

Luis Advíncula no pierde ninguna ocasión de intercambiar camisetas con cualquier figura que tenga enfrente después de cada partido. “Tengo vergüenza a que digan no, pero no voy a negar que tengo algunas bien guardadas”, añadió.

‘Lucho’ confesó que tiene en su hogar las camisetas de Mbappé, Pogba, Neymar, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Eduardo Vargas.

Luis Advíncula revela que quiere retirarse en Sporting Cristal

Luis Advíncula ha sido uno de los futbolistas nacionales que más creció en los últimos años y tras su participación en Rusia 2018 fichó por el Rayo Vallecano, que en dicho año se encontraba en LaLiga Santander.

El pasado sábado 30 de mayo fue entrevistado por la jefa de prensa de Sporting Cristal, Romina Antoniazzi, y señaló que le gustaría volver algún día al conjunto dirigido actualmente por Roberto Mosquera. “A la gente de Cristal le agradezco por el cariño. Desde que llegué al club me trataron muy bien, hubo críticas, pero siempre con respeto. Ojalá que Dios quiera que en un futuro nos podamos ver”, manifestó.

