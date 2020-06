Carlos Stein se quedaría sin su campeón internacional

Las cosas en Carlos Stein se complican cada día más. Esta vez, se anuncia el alejamiento de varios de sus jugadores, uno de ellos, el defensa panameño, Roderick Miller, quien se irá de Carlos Stein cuando se habiliten los vuelos y pueda concretarse su fichaje por un nuevo club.

El zaguero central, seleccionado de Panamá, explicó a un medio de su país que su llegada a Carlos Stein tenía un objetivo claro que era recuperarse físicamente y finalmente lo ha conseguido, pues hoy se siente muy bien.

“Es un tema que va con lo que yo quiero. Vine a Carlos Stein para afianzarme y mejorar que es lo que necesito. No creo quedarme, cuando pase todo esto tendré que irme. Incluso, ya tengo equipo para irme, esperemos que al final se dé. No creo quedarme acá, me siento a full, cero lesiones, cero molestias y creo que voy por buen camino”, señaló el espigado futbolista, campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional de Colombia.

Eso sí, el futbolista trabajará en el reinicio de las actividades futbolísticas con el cuadro chiclayano, programadas para la quincena de este mes y jugará la Liga 1 hasta que se concrete su partida, posiblemente fuera del Perú.