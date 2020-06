Alianza no hace prueba de COVID-19 a dos jugadores que presentaron síntomas

Alianza Lima está a la espera de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ponga en marcha el plan reanudación Liga 1 para comenzar a entrenar bajo un estricto protocolo de bioseguridad, pues el cuerpo médico estuvo en todo momento al tanto de los jugadores. Tal es así que el doctor ‘blanquiazul’, Hugo Blácido, reveló que dos futbolistas presentaron posibles síntomas de COVID-19, pero ya se recuperaron.

El médico de Alianza Lima afirmó que ambos jugadores hicieron la cuarentena y ya entrenan sin problemas. “He tenido dos casos en donde ha habido un malestar general. No les hemos hecho las pruebas (COVID-19), pero la evolución ha sido buena. Realizaron la cuarentena y ya entrenan sin problemas”, manifestó para Gol Perú.

“No hemos hecho pruebas pero la evolución ha sido buena. Fue un problema circunstancial, gripal, hicimos aislamiento total y con las recomendaciones a la familia por espacio de dos semanas. A la semana me dijeron que ya estaban bien y querían volver a su rutina, pero fuimos muy drásticos porque esto no es un juego. Estuve con esos jugadores todos los días y ya están entrenando con normalidad”, agregó.

Respecto a los protocolos de salud para el regreso a los entrenamiento, dijo: "Cuando inició todo hubo mucha preocupación para elaborar un protocolo que cuide a los jugadores. La fase previa al entrenamiento consiste en muchas cosas. Antes que todo estamos solicitando una vacunación contra la influenza y el neumococo. Lo planeamos tener 30 días antes de los entrenamientos".

Hugo Blácido también explicó cómo deben movilizarse los jugadores: “El traslado del deportista a la cancha deber ser individual y no pueden estar acompañados. Estrictamente solos en sus movilidades. Si no la tiene, el club verá la forma de transportarlos manteniendo los espacios. No tenemos fecha para el regreso de los entrenamientos”.

Finalmente aseguró que se encuentra trabajando en forma conjunta con el comando técnico, liderado por Mario Salas, de cara al reinicio de los entrenamientos con miras a la Liga 1. “Hay un gran apoyo de Mario Salas y su comando técnico. Hablo seguido con su preparador físico, Osvaldo Alegría. Hay que recordar que el escenario puede cambiar y está cambiando, y pueden haber modificaciones, pero nos tenemos que acondicionar a lo que el entrenador quiere”.

