Ricardo Gareca confirmó que podría regresar a Argentina: “Quiero estar con mi familia” [VIDEO]

Ricardo Gareca ha sido uno de los hombres del momento con las entrevistas ofrecidas en distintos medios de comunicación, pero no fue hasta hoy lunes 1 de junio en que reconoció que está entre sus planes volver a Argentina para estar al lado de sus familiares y retornaría al Perú para el comienzo de las Eliminatorias a Qatar 2022.

El técnico de la selección peruana había mostrado su preocupación con respecto a la reanudación de la Liga 1 Movistar debido a que por la situación del coronavirus está la posibilidad de que afronte las dos primeras fechas de las clasificatorias con jugadores del torneo local. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado el regreso oficial del fútbol; por eso habría optado por regresar a su país natal.

Ricardo Gareca se va a Argentina

“Si me voy no es para volver en una semana o 10 días por el tema de los vuelos y porque me gustaría estar un tiempo. Iría viendo que sucede porque me gustaría estar un buen tiempo en casa. Esto va a llevar un tiempo (el reinicio de los entrenamientos y la Liga 1) y en el mes de julio los equipos puedan trabajar en su totalidad. Ese tiempo lo puedo aprovechar para estar con mi familia”, dijo Gareca a UCI Deportes.

El estratega argentino no pudo ocultar que extraña a su familia y que le gustaría pasar una buena cantidad de días o semanas con ella. “Más allá de comience o no comience la Liga 1, cada vez uno siente la necesidad de estar con la familia”.

Ricardo Gareca: Compromiso con la selección

El 'Tigre’ confesó que decidió quedarse en Perú por motivos profesionales: "Decidí apostar acá (en Lima) ante cualquier necesidad de las autoridades como la FPF, el presidente... si quieren hablar o consultar sobre cualquier problema que se llegue a presentar. Creí que lo mejor es estar en el país y estar a disposición. Pero con todo el tiempo transcurrido siento la necesidad de estar con mi familia”.

Al final, el estratega de la 'Rojiblanca' reiteró nuevamente que extraña a su familia y que le gustaría pasar una buena cantidad de días o semanas con ella.