Melgar puede aportar jugadores a la Selección Peruana

Para Carlos Neyra la posibilidad de llegar a la Selección Peruana no es muy lejana si es que el trabajo que realiza es constante y con la confianza que le da el comando técnico del FBC Melgar. Si Ricardo Gareca se ve obligado a armar un combinado con jugadores de la Liga 1 hay varios elementos del conjunto “Rojinegro” que podrían ser tomados en cuenta.

“Cuevita”, le dicen sus mejores amigos en el equipo, su parecido con el polémico futbolista del equipo peruano es tremendo. Por las bandas derecha e izquierda siempre ha cumplido una buena función. Tiene marca y también proyección al ataque. Por ahora el puesto de titular es suyo.

“Trato de mostrar lo mejor de mí en cada partido. La constancia es muy importante. Las puertas de la selección están abiertas a Melgar gracias a Sánchez, Ávila, Cáceda, Arias quienes ya pasaron por sus filas, es un reto para todos. Mientras tanto lo importante será que en la vuelta al fútbol estemos más unidos todos porque será complicado todo”, apuntó.

El futbolista sabe que el futuro no será el mismo y que muchas cosas deberán cambiar para bien. Sus días de cuarentena no son los más felices porque está alejado de la familia y las noticias que recibe a diario solo están llenas de muerte y contagios por el COVID-19.

“Lo que estamos pasando nos deja la lección de que tenemos que valorar la salud y sobre todo a nuestras familias. Las noticias son malas todos los días y eso me entristece. Me preocupa que un familiar o un amigo pueda contagiarse y que le pase algo”, declaró Neyra quien asegura que si tiene que jugar o entrenar con una mascarilla puesta lo haría sin pensarlo dos veces.

Recordó también que la clasificación a la Copa Sudamericana fue un buen impulso para mejorar en el torneo peruano a pesar de que se haya logrado de manera angustiosa, por la vía de los penales. Los objetivos de Carlos Neyra siguen siendo los mismos y dará pelea para consolidarlos: llegar a la selección, avanzar todo lo posible en la Sudamericana y ser campeón de la Liga 1.

NADA CON LAS “SESIONES ROJINEGRAS”

Neyra es uno de los más alegres, bromistas, chacoteros del plantel melgariano. Ha sido propuesto varias veces por sus compañeros para participar en el segmento que permite conocer un poco más de la intimidad de los futbolistas. El se ha negado rotundamente.

“Estoy pendiente de lo que dicen mis compañeros y la paso bien pero yo no estoy para eso. Lo mío es en el campo. Soy muy bromista y no vaya a ser que diga algo que se entienda mal (sonríe). Cuando doy entrevistas no puedo ser como realmente soy, me entiendes?”.