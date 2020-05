La ausencia de Claudio Pizarro en el plantel de la selección peruana que disputó el Mundial Rusia 2018 respondió a una decisión técnica de Ricardo Gareca y su comando. Esto respondió el ‘Tigre’ en más de una oportunidad cuando le abordaron por este tema tema. Hoy en una reciente entrevista radial amplió sus argumentos para no dejar cabos sueltos.

“No lo llamé porque así se dio la coyuntura. No por algo en particular o porque yo tenga algo en contra de él ni mucho menos, al contrario, tengo un gran respeto por él. No solamente como jugador sino como persona”, dijo el estratega argentino en Radio Ovación.

Gareca recalcó que hubo una “mala interpretación” sobre Pizarro, que en varias ocasiones expresó su lamento por no ser incluido en la lista mundialista de la selección peruana. “Jamás tuve un inconveniente con algún jugador y menos lo quisiera tener con él”.

En otro momento de la entrevista Ricardo Gareca elogió la carrera del ‘Bombardero de los Andes’ al resaltar que tenía todas las condiciones para ser uno de los viajeros, sin embargo, decidió no llamarlo.

“Por ahí a lo mejor acumuló mucho más que méritos para estar en un Mundial, pero me toca tomar decisiones y la decisión que tomé fue esa”, expresó el exjugador de la selección argentina.

