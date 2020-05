Una anécdota que se forjó en la interna de la selección peruana en 2015 vuelve a tomar relevancia hoy. Hace cinco años la ‘Bicolor’ logró clasificar a los cuartos de final de la Copa América, en el camerino incaico se vivió un ambiente festivo y en medio de la celebración una foto se volvió viral. Edwin Retamoso fue el protagonista -sin intención- de la comentada postal que se tomó Christian Cueva en compañía de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Retamoso, en ese entonces jugador del Real Garcilaso, fue elegido por Ricardo Gareca para cubrir un lugar en el mediocampo de la selección peruana. El exfutbolista natural de Abancay, Apurímac, conversó con Líbero y contó detalles detrás de esa peculiar foto que fue blanco de innumerables memes.

“Te cuento la historia (risas). Habíamos clasificado a cuartos de final en la Copa América de Chile 2015. El camerín estaba celebrando y ya sabíamos que nos tocaba Bolivia. En ese ambiente, vi a varios compañeros que estaban tomándose fotos”, declaró Edwin Retamoso.

“Me estaba cambiando y, en eso, cuando levanto la mirada, veo a Christian Cueva, Jefferson Farfán y a Paolo Guerrero que se estaban tomando un ‘selfie’. Hasta ahí todo bien porque yo no sabía si había llegado a salir”, agregó el exseleccionado.

Edwin Retamoso recordó peculiar foto con Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Christian Cueva.

“Al día siguiente en el almuerzo, Diego Penny se me acerca y me enseña la foto. Se había viralizado y se habían hecho memes. Era un mate de risa en la concentración. Ahí le dije a Cueva: ‘oye, entre cholos no nos podemos hacer eso pues (risas)”, mencionó.

Retamoso fue interrogado por si esa fotografía le acusó alguna molestia, esto dijo el exjugador: “Para nada. Lo tomé con buen humor. Hay que tener correa (risas). Ese plantel que era liderado por el profesor Gareca era extraordinario. Había mucho respeto entre todos. Me acuerdo que cuando regresé a Garcilaso luego de la Copa, le dije a Mariano Soso (entonces entrenador del cuadro cuzqueño) que con esos jugadores íbamos a ir al Mundial y así pasó”, concluyó.

