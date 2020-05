Neymar Jr. es un deportista que no para de innovar con su cabello. No obstante, contra todo pronóstico, el futbolista del Paris Saint Germain ha vuelto a sorprender a sus seguidores con su nuevo look, optando por teñirse el pelo de rosado.

“Pink”, escribió el futbolista junto a una postal desde su Instagram oficial, mostrando así su cambio radical de peinado. Cabe recordar que hace unos días lo llevaba corto por los lados y largo por arriba.

El delantero brasileño causa furor entre sus seguidores al compartir una postal luciendo su nuevo 'look'. (FOTO: Instagram).

Anteriormente, Neymar llevó durante un corto periodo de tiempo un peinado mohicano de color rubio. No tardó en teñírselo a marrón chocolate, mientras cumple con el confinamiento social por la pandemia.

Neymar troleó de forma épica a su hijo

Neymar sigue en territorio brasileño cumpliendo con el confinamiento social a causa de la pandemia. Al culminarse la Ligue 1, el atacante 'canarinho’ no tiene orden para retornar al Paris Saint Germain; en ese tiempo, el futbolista ha protagonizado varios momentos divertidos en su Instagram oficial, el último de ellos, troleando a su hijo.

Como se logra apreciar en el post de ‘Ney’, Davi Lucca (hijo del brasileño) se encontraba sentado en el jardín de su hogar intentando cabecear las pelotas pequeñas de ping pong que lanzaba su padre para encestarlas en una canasta.

Para sorpresa de Lucca, Neymar decidió cambiar una de estas pelotas por un huevo, que terminó por estamparse en el rostro del pequeño.