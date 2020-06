Michael Jordan se pronuncia sobre el asesinato de George Floyd: “Ya hemos tenido suficiente”

Estados Unidos enfrenta momentos difíciles. A la crisis desatada por el coronavirus con 1.827.737 casos registrados y 105.890 personas fallecidas hay que agregar las protestas a lo largo de todo el país luego de la muerte de George Floyd, un ciudadano afroamericano que fue asesinado por los policías norteamericanos pese a pedir por su vida.

Este hecho se dio en Minneapolis, en el estado de Minnesota, e hizo que miles de personas salieran de sus casas a criticar las acciones del Gobierno que encabeza el presidente Donald Trump. Luego, personas de otros estados se sumaron a la causa; así como algunas figuras públicas. Este ha sido el caso de Michael Jordan, quien se pronunció al respecto a través de sus redes sociales.

La leyenda del básquet, que fue tendencia durante los últimos meses por su documental The Last Dance (El último baile en español) en Netflix, no es de opinar acerca de asuntos sociales o ciertos temas en específico. Sin embargo, esta vez emitió un comunicado en el cual rechaza totalmente el racismo que se vive en Estados Unidos.

La voz de Michael Jordan tiene peso en la sociedad norteamericana, y ante las violentas manifestaciones generadas por el caso de George Floyd, demandó que es momento de un cambio radical para acabar con este mal. Asimismo, pidió que todos pongan de su parte para que haya no más víctimas de ningún lado.

"Estoy profundamente triste, realmente dolorido y muy enojado. Veo y siento el dolor, la indignación y la frustración de todos. Estoy con todos aquellos que denuncian el racismo arraigado y la violencia contra las personas de color en nuestro país. Ya hemos tenido suficiente", se lee en el texto.

George Floyd Estados Unidos: Michael Jordan se pronuncia sobre la muerte del ciudadano afroamericano

"No tengo las respuestas, pero nuestras voces en conjunto muestran fuerza y la incapacidad de ser divididas por otros. Debemos escucharnos entre nosotros, mostrar compasión y empatía, y nunca dar la espalda a la brutalidad sin sentido. Debemos continuar las expresiones pacíficas en contra de las injusticias y demandar responsabilidad. Nuestras voces unidas deben presionar a nuestros líderes a cambiar las leyes y también debemos usar nuestros votos para crear un cambio sistemático. Cada uno de nosotros debe ser parte de la solución, pero debemos trabajar en conjunto para garantizar que haya justicia para todos”, añade.

“Mi corazón va con la familia de George Floyd y de las innumerables vidas que han sido terminadas de manera brutal y sin sentido a través de actos de racismo y de injusticia”, culminó Michael Jordan.