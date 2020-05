¡Sin CR7! Ronaldo elige a los 5 mejores futbolistas del mundo

Ronaldo es y será por siempre considerado entre los mejores futbolistas de todos los tiempos. Es por eso que su palabra es relevante cuando habla sobre el deporte más popular del mundo.

Esta vez, unas declaraciones suyas han generado polémica no por lo que dijo, sino por lo que no dijo, o para ser más exactos, por quien olvidó mencionar. ‘El Fenómeno’ señaló quienes, en su opinión, eran los mejores cinco futbolistas del mundo en la actualidad.

Sin embargo, llamó la atención una ausencia, la de Cristiano Ronaldo. La lista del dos veces campeón del mundo con la selección brasileña está compuesta por Lionel Messi, Eden Hazard, Mohamed Salah, Neymar y Kylian Mbappé. Dejando fuera del quinteto al delantero de la Juventus de Italia.

“Messi es un talento que vamos a tardar 20 o 30 años en ver algo parecido. También me gustan Salah, Hazard, Neymar, que me encanta verlo jugar, y por supuesto Mbappé”, aseguró Ronaldo en entrevista con el diario As.

Ronaldo puso especial atención a Kylian Mbappé. Para el exfutbolista, el jugador del PSG tiene características similares a las que mostró en sus mejores años tanto en Barcelona como en el Inter y Real Madrid.

“Dice mucha gente que se parece a mí. Tiene muchísima velocidad, finaliza bien, tiene grandes movimientos, golpea excelente con las dos piernas, tiene una zancada increíble. Tenemos cosas parecidas, pero nunca me gustaron las comparaciones, sobre todo, entre jugadores de distintas generaciones, porque las situaciones son distintas”, afirmó el ahora presidente del Valladolid.

