El director técnico Universitario de Deportes Gregorio Pérez se pronunció ante la posible reanudación de la Liga 1 en las siguientes semanas. Desde su natal Uruguay, mostró su disconformidad en algunos puntos ante el posible regreso del fútbol peruano, que se encuentra paralizado desde marzo, a raíz de la propagación del coronavirus.

“A veces uno escucha algunas manifestaciones y creo que son un poco apresuradas, como entrenar en el mes en junio y ya los primeros días de julio empezar la competencia. Nosotros pensamos que seis semanas estaría muy bien para después volver a competir”, dijo en entrevista para América Deportes.

En otro momento de la entrevista, Pérez de 72 años de edad, consciente de que es persona vulnerable en esta pandemia, dijo que se adecuará a las normas.

“Yo no me voy a sacar los años. Si a mí no me permiten trabajar por mi edad, lo aceptaré, más allá de que me amargará”.

Según las últimas informaciones, Universitario piensa ‘repatriar’ a su director técnico luego de que el Gobierno diera luz verde al fútbol peruano. Junto al DT, los jugadores Jonathan Dos Santos, Luis Urruti y Federico Alonso también tendrían que volver a suelo peruano.

Liga 1 se reanudaría el 15 de julio

De acuerdo con el diario Libero, el torneo peruano se reanudaría el próximo 15 de julio bajo estrictas medidas de sanidad para impedir que surja un caso de contagio de coronavirus, por lo cual la organización está a la espera de la aprobación del Ministerio de Salud para iniciar con la gestión correspondiente.

Como medida, se optaría por jugar solo en Lima, debido a que en la capital peruana se cuentan con recintos como hoteles y complejos deportivos con capacidad de salvaguardar la integridad de los jugadores, comando técnico y el resto de implicados en la realización de la Liga 1.

